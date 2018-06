Temperley y sus ganas coparán La Pedrera

Temperley en La Pedrera? Sí, el equipo “Gasolero” confirmó que estará realizando del 5 al 12 de julio una parte de su pretemporada en el parque villamercedino, con el objetivo de encarar de la mejor manera el Nacional B y regresar rápido a Primera. El pasado martes, una comitiva del “Cele” conoció las instalaciones y se marchó a casa con una buena impresión.

“Recorrimos el complejo y la verdad es que quedamos maravillados; es un lugar extraordinario. Tiene un estadio al estilo europeo, más una cancha auxiliar y un gimnasio cubierto que cubre las necesidades de cualquier equipo de Primera A y Nacional B”, le comentó a DxT Marcelo Alcobre, primer vocal de la comisión directiva del “Gasolero”, y encargado de organizar las pretemporadas.

El dirigente pasó por Villa Mercedes junto al entrenador Gastón Esmerado y el ayudante de campo Alejandro Limia; recibidos en el parque por el director Maximiliano Frontera, quien hizo de guía durante la visita. Esmerado, como era de esperar, tomó apunte de todo y al final dio el visto bueno para que sus dirigidos desembarquen en la ciudad el miércoles 4 en horas de la tarde-noche.

“Ya cerramos con el hotel y quedamos que en los próximos días nuestro nutricionista iba a pasarles un cronograma con el menú”, señaló Alcobre, quien adelantó que en la pretemporada estarán presentes los nuevos refuerzos: los defensores Federico Manzur y Sebastián Prieto (ex UAI Urquiza), el delantero Leandro González (ex Quilmes) y el arquero Pablo Campodónico (ex UAI Urquiza). Además hay otros nombres en carpeta que podrían sumarse en los próximos días.

Frontera se mostró contento por la visita y manifestó que las “sensaciones fueron positivas”, y que la llegada de Temperley generará “un movimiento económico importante en la ciudad”.

“Se fueron sorprendidos con la infraestructura que tenemos y expresaron que están trabajando para poder volver a Primera. Esta pretemporada va a significar una linda oportunidad para que la gente pueda conocer a los jugadores y observe algunos de los entrenamientos”, contó.

El funcionario villamercedino también se refirió a la posibilidad de concretar un partido amistoso. “Dijeron que iban a permitir un partido; ellos siempre lo hacen adonde van. Falta por resolver contra quién sería, si frente a un seleccionado de la provincia o algún club”.

El Nacional B, torneo que esta temporada no contará con Estudiantes de San Luis (descendió) entre los participantes, arrancará en teoría a mediados de agosto, con Temperley buscando uno de los ascensos hacia la Primera A, de donde viene tras un período de cuatro años. El "Cele" quiere volver, y su primer paso a la ilusión empezará en San Luis, más precisamente en el coqueto Parque La Pedrera.