Del vamos Argentina, al vamos Nigeria

Argentina es una lágrima. No juega mal. Es peor que eso. No juega a nada. Ahora le caen todos a Wilfredo Caballero por el grosero error que tuvo en el primer gol ante Croacia. Es cierto. Se equivocó. Pero Argentina no está virtualmente eliminada por la macana del arquero. Está en esta situación por carencias propias. Por falta de juego. Por ser un equipo sin alma y sin identidad. Si es por errores también hay que caerle a Enzo Pérez que, con el arco libre, tiró la pelota afuera. O apuntarle a Messi que en el partido anterior desperdició un penal. La Selección está en terapia intensiva, pero no por fallas individuales, está así por falta de volumen de juego. Tenemos al mejor, pero no somos los mejores. En Brasil 2014 llegamos a la final, después de que durante 24 años no pasábamos cuartos de final. Criticamos a una generación que perdió tres finales –un Mundial y dos Copas Américas- y ahora les prendemos velas a otros equipos para poder clasificar a octavos.

Tenemos el ego por las nubes y el fútbol por el piso. Antes de cada Mundial somos candidatos. Potencia. El rival a vencer. ¿Se acuerdan cómo llegamos a Rusia 2018? Por la ventana. Clasificamos quinto en la última fecha en una zona de diez equipos, donde la mitad se metía en la gran cita del fútbol. No le ganamos a Venezuela y a Perú en casa. Dejamos de jugar en el Monumental para ir a La Bombonera, como si la gente jugara y supliera la falta de fútbol de un equipo timorato.

En este último tiempo se fue Gerardo Martino y después Edgardo Bauza. A cuatro fechas para que terminen las Eliminatorias fueron a buscar a Jorge Sampaoli. Un mamarracho. Una falta de respeto. El 38 a 38 en las elecciones de AFA. El cambio de entrenadores. Los jugadores que quieren jugar como ellos quieren y no como desea el entrenador. Y queremos, que después de todas estas irregularidades, lleguemos a bueno puerto. Esto es la vida real, no es una novela, no pretendamos un final feliz.

Llegamos al Mundial por la ventana. Clasificamos de casualidad. No le ganamos a Islandia. Nos goleó Croacia. La culpa no es sólo de Caballero. Si de verdad queremos buscar responsables, tengamos una mirada más profunda. Es triste, pero es la realidad. Con Messi solo no alcanza. Y si Messi juega mal, pasa esto. A rezar!