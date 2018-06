Roberto Pettinato en San Luis: "En una obra siempre hay algo del artista"

No exento de polémica, Roberto Pettinato llegará esta noche a San Luis con sus monólogos. El músico, conductor y humorista se enfrentará a su público y también, posiblemente, a sus detractores. Un grupo feminista de la provincia pidió vía Facebook a los productores locales que suspendan las presentaciones del monologuista que hoy estará en All Right, en la avenida Illia de San Luis, y mañana en Morrison, de la calle Lavalle, de Villa Mercedes.

En una entrevista vía mail -como suele responder el músico a los requerimientos periodísticos- Pettinato habló de su show, "The magical & misery tour", de Sumo y, por supuesto, de las denuncias por acoso.

—¿Con qué espectáculo regresas a San Luis?

—La gira contiene una hora y media de monólogos de muchos temas, algunos tienen una estructura y la mayoría son improvisados junto al público. Sobre el final toco un tema de jazz para que todos se vayan relajados.

—¿Cómo te llevás con la improvisación?

—Juega un rol importante en el show, de hecho cuando hablas con la gente surgen historias increíbles que derivan en cosas inesperadas. En el verano comencé a hablar sobre televisión y una señora me contó el argumento de una novela turca y el show pasó por ahí.

—Vas a actuar en restaurantes. ¿Preferís eso o lugares más grandes?

—Nunca pienso en si hay cuatro personas o mil. Los lugares más chicos dan esa cercanía desopilante y se puede generar un debate gracioso. En los teatros la gente está más callada.

—¿Hay gente que cree que lo se cuenta en un stand up es parte de la vida del artista?

—Los artistas son humanos. Ahora, de ahí a que todo lo que se diga en un show sea tu propia vida es diferente. Uno toma cosas de su vida y las desarrolla hacia lugares a veces absurdos, a veces graciosos y a veces las deforma para que causen gracia. Dentro de una obra, ya sea musical, plástica o actoral de un artista, siempre hay algo de su propia vida.

—Hubo feministas puntanas que empezaron una campaña para que no vengas. ¿Cómo lo tomás?

—Es un tema sensible que sería injusto desarrollarlo en una nota donde se cuenta sólo mi opinión. Suelo andar por la calle como toda persona y nunca nadie me dijo nada al respecto.

—También tenés denuncias de tus ex compañeras. ¿Levantaron alguna fecha de la gira?

—Estamos en plena gira y nunca pasó nada parecido.

—¿Vas a hacer un disco de jazz en algún momento?

—El jazz siempre está presente, hace poco en Buenos Aires hicimos con mi grupo un homenaje a Coltrane y otro shows de standars. Es probable que grabe un disco con esos repertorios.

—También pasaste por San Luis con tu homenaje a Sumo ¿cerraste esa etapa o volverías a salir de gira?

—Los sigo tocando dentro de lo que me permite esta gira, ya que no es un show de covers sino una interpretación de los temas de Sumo. La propuesta es hacer algo propio.

—¿Y libros? ¿Vas a volver a escribir?

—El año pasado se editó "Luca es mío" y para este año estoy trabajando en otra idea, que será sorpresa. También seguramente escribiré algo para teatro.