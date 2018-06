Vecinos del barrio Procrear reclaman por fallas en sus casas

"Hay departamentos que se inundan, les cae agua del cielo raso porque los caños de su vecino de arriba pierden, otros tienen fallas eléctricas o de construcción o de desagües. Y lo peor es que nadie nos da una respuesta. Sólo contamos con un número de teléfono en el que nadie te brinda una solución. Estamos solos, a la buena de Dios. Las casas son un desastre y a la cuota la tenemos que pagar igual", dice Valeria y en cada frase destila su bronca. Es una de las tantas dueñas de viviendas del barrio Procrear que todavía, a meses de su entrega, presentan distintas fallas de construcción.

Pero lo peor para los propietarios no sólo son las deficiencias de cañerías, agua, desagües, eléctricas, en sus aberturas, de mampostería o en las cocheras. Lo que más los irrita es la falta de respuestas o de un interlocutor que los ayude a resolver los problemas edilicios. Según la carta que enviaron a la sede central del Banco Hipotecario (es la entidad que les cobra las cuotas) y que circula por los medios de comunicación, el servicio de post venta no responde ninguna de sus quejas, mucho menos la empresa a cargo de la administración del complejo y peor aún las empresas Rovella Carranza y Green SA, a cargo del desarrollo del barrio. Según los residentes, nadie quiere hacerse cargo de las fallas.

El servicio de post venta, a cargo del Banco Hipotecario, funciona a través de un 0-800 que deriva la llamada a Buenos Aires. Allí les dicen que los errores de construcción se resuelven según la prioridad de los diversos casos. Pero, según los denunciantes, la casa crediticia no toma a ningún caso. Al parecer, según sus nulas respuestas, no hay nada importante por resolver.

Desesperados, aquellos a los que les cae agua desde sus techos cada vez que sus vecinos de arriba abren sus duchas, fueron hasta la sede puntana de la entidad crediticia que les cobra sus cuotas, pero los directivos puntanos no manejan el tema ni pudieron ofrecer soluciones. Todo lo lleva la casa matriz, con sede en Capital Federal.

Los adjudicatarios cuyos departamentos fueron entregados en marzo y que observaron fallas hicieron su reclamo ante las compañías constructoras que enviaron personal a revisar los inconvenientes. Pero, según los vecinos, tras ese chequeo inicial nunca más volvieron.

"Hay gente que no pudo habitar lo departamentos porque se inundan. Otros tienen las conexiones eléctricas cruzadas. Y en muchos se caen los revoques. Pero el problema es que nadie se hace cargo y uno, además de pagar la cuota, debe abonar los arreglos tanto de material como la mano de obra", comentó Laura, otra de las residentes con fallas en su casa.

"En San Luis nadie pone la cara ni se hace cargo. Nos dieron un 0-800 para la post venta, para exigir las reparaciones que necesitáramos pero al llamar nos dijeron que responden según las prioridades. Hay fallas más graves que otras, ¡pero el problema es que no atienden ninguna!", comentó muy enojada Valeria, una dueña que es mamá de un niño pequeño y superó problemas eléctricos y de albañilería en su casa.

En busca de que alguien lleve soluciones, los adjudicatarios enviaron una carta al Programa Procrear y a las autoridades a nivel nacional del Banco Hipotecario en la que claman por un interlocutor y exponen el abanico de roturas que encontraron al abrir por primera vez las puertas de su soñada y esperadísima casa.

El barrio Procrear, que ya padeció una inundación en el verano, tras una lluvia de mediana intensidad, está compuesto por 400 viviendas. La mitad aún está sin entregar y sus dueños esperan con ansiedad sus llaves. Aguardan ese día y la llegada de alguna autoridad nacional que seguramente encabezará el acto. Aquellos que ya viven en sus departamentos también aguardan su arribo. Imaginan que cara a cara ese funcionario por fin escuchará sus reclamos.