Un plantel sin DNI y sin alma

Sampaoli chocó... chocó otra vez. Caballero se equivocó feo. Messi se escondió. Argentina jugó a lo que venía jugando, que es a lo que le sale espontáneamente a los futbolistas —cuando les sale algo— y Croacia nos ridiculizó.

Llegamos a Rusia sin DNI, sin identidad. En Migraciones pidieron documentación y apenas pasamos por la estampilla del número 10. Y en Moscú tampoco hicimos los trámites. Zafamos con Islandia, ayer nos detuvieron Modric, Rakitic y su brava pandilla.

Ya les conté aquí que Sampaoli no sabe leer los partidos... que el equipo no tiene rumbo... y que en el manual del decir y del hacer, el DT dice una cosa, hace otra y decide otra diferente.

Tristemente tenía razón (sepan disculpar la vanidad).

El principal problema no fue Caballero: De Gea se equivocó peor que "Willy" y España supo reaccionar ante Portugal.

El drama pasa por el DT: en su idea los jugadores deben estar al servicio de la táctica. Se cree más importante que los futbolistas. Así nos va. No marcamos, no contenemos, no hacemos coberturas, no presionamos, no creamos... no nada.

El otro drama es la falta de rebeldía de los futbolistas: se consumen los minutos y nadie rompe el molde. Les roban la billetera en sus narices y estos muchachos le dan un plato de comida al ladrón.

Sin fútbol se puede ganar... sin alma estás condenado.