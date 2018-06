Nunca supo a qué juega

La decepción demora un rato la búsqueda de las razones a tan enorme falla colectiva en la Selección. Del esquema más defensivo que paró contra Islandia, Sampaoli pasó a uno supuestamente más ofensivo para buscar la victoria ante Croacia: habría más espacios y más chances de llegar al gol…

Pero el partido se quedó en un ajedrez “espejo”, donde los dos desnudaban las dudas defensivas del rival. Lo hizo más Croacia que Argentina. Tuvo jugadores más convencidos para ese libreto: tener la pelota y pasar rápido la media cancha, sobre todo a espaldas de Salvio. Argentina empezó presionando y así recuperó un par de bolas que no supo definir. Los albirrojos llegaban mejor al arco de Caballero.

Cuando todo era parejo, el error gigante del arquero definió todo: el equipo europeo se acostó para esperar, se cerró bien y casi no sufrió. Messi no apareció nunca, el equipo de Sampaoli fue sin convicción, pero fundamentalmente con una carencia clave: no sabe a lo que juega.

Nunca lo supo. Ni en las Eliminatorias, ni en estos dos partidos del Mundial. El propio DT sólo aportó dudas y cambios de dibujo todo el tiempo. Nunca nadie fue titular. Nunca nadie se sintió titular.

Y en el juego del ensayo y error, prevalecieron los errores. Los individuales y los colectivos. Cuando hacés las cosas mal, generalmente salen mal.