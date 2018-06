Jessica Benavídez en Los Cedros

Una nueva cita en Los Cedros Pueblo Cultural se realizará esta noche. En esta oportunidad la anfitriona de la velada será la joven artista de Jesús María, Jessica Benavídez.

Si bien no es la primera vez que Jessica pisa escenario puntano, en este encuentro mostrará al público de San Luis su cuarto trabajo discográfico “Sangre Criolla”. “Será un show muy dinámico, folclórico y festivalero con distintas destrezas. También habrá un par de sorpresas en el show que le darán un toque mágico y que, además, reafirmarán el nombre del disco” dijo Benavídez.

A partir de las 22 estará abierto el salón y la entrada en calor será de la mano de la banda estable “Xanluixéntricos”. El valor de la entrada es de 130 pesos y se pueden hacer reservas al 2664716421 o 2665029091.

La artista de 28 años comenzó su carrera artística de sorpresa. Sin tener raíces musicales, pero con gran incentivo de parte de su madre, a los 11 años participó de un concurso escolar en el que el premio mayor era la participación en el festival de Jesús María.

“Yo sabía ‘Zamba de mi esperanza’ con tres acordes en la guitarra. Me anoté y gané. Mi profesor de guitarra pasó a ser mi músico”, recordó Jessica. Con gran tranquilidad la talentosa artista agregó que ese día había cerca de cuarenta mil personas y que lejos de intimidarla, recorrió el escenario de rincón a rincón. Su carrera musical ya había comenzado.

“Ese día mi mamá vio algo en mí. Ella trató de ayudarme a crecer y fue uno de mis pilares fundamentales” destacó Jessica sobre su madre, quien fue su manager durante siete años, hasta que finalmente falleció.

Una seguidilla de reconocimientos llegaron para la artista: Revelación y consagración del Festival de Jesús María, revelación del Festival del Gaucho Tala en Uruguay, revelación de la Flor Nacional en Mendoza y revelación del teatro municipal en Chile.

A su vez llegó como cuarta finalista del certamen “Soñando por cantar” conducido por Mariano Iúdica, lo que ella considera una de las vidrieras más importantes, ya que le permitió compartir escenario con grandes artistas y finalmente fue becada por Valeria Lynch y así sumó más técnicas musicales a su dulce voz.

“Cuando falleció mi mamá pensé que me faltaba una pata para caminar y lo del ‘Soñando pro cantar’ sentí que fue una enorme ayuda” dijo.

Benavídez lleva 15 años caminando de la mano de la música. Si bien siempre vivió en su tierra natal se mueve por distintos lugares con el único objetivo de mostrar su música y, también, un poco de sus raíces. “La verdad es que me siento muy orgullosa de poder decir que soy de Jesús María, pero trato de no encerrarme en eso” remarcó.

Actualmente la cantante trabaja en un nuevo disco con la idea de lanzarlo el año que viene, mientras tanto ella y sus compañeros se preparan para el comienzo de la temporada en los escenarios más emblemáticos del folclore.

Jessica es simpática y sencilla. Al hablar de su música lo hace en plural y considera que su banda es fundamental, ya que ella sólo es la cara visible de todo el trabajo que realizan juntos. Siete son los artistas en escena, ella encabeza la voz y es acompañada por un guitarrista, dos violas, percusión y batería.

Día: sábado

Hora: 22:00

Lugar: Los Cedros Pueblo Cultural

Valor: 130 pesos Reservas al 2664716421 o 2665029091