Investigan si un hombre abusó de un nene en un restaurante

Los empleados de Il Panino casi que no tenían que preguntarle qué iba a ordenar cuando veían al hombre entrar y sentarse en una de las mesas del restaurante. Él siempre pedía lo mismo: una lágrima fría. Tampoco era una sorpresa la hora en la que solía aparecer en el local, siempre iba a la tarde y vestía también la misma ropa. En el negocio del centro de Villa Mercedes ya lo habían catalogado como un personaje. Pero hace dos fines de semana el particular cliente habría roto con ese ritual al que tenía acostumbrada a la gente del local. Según denunció una clienta, el hombre besó y manoseó a su hijo de 8 años en el baño del restaurante.

Desde que los padres de la criatura asentaron la denuncia en la Comisaría 8ª, la Policía trata de ubicar al supuesto abusador. Los efectivos de seguridad hablaron con los empleados del local de Lavalle 443, pero la única persona que decidió aportar datos les dijo que si bien allí hay cámaras de video ninguna funciona desde hace tres o cuatro años.

Por eso los efectivos averiguaron en los comercios vecinos y de la vereda del frente si alguna de las cámaras de seguridad había registrado al sospechoso el día y en el horario en el que se habría propasado con el menor. Pero en la mayoría de los negocios los aparatos de vigilancia, ubicados en el exterior, tampoco andan.

El abuso habría ocurrido el sábado 9. Esa noche el padre del nene, un auxiliar de la Policía, recibió un mensaje de su ex y madre de su hijo. “¿Estás trabajando? Porque pasó algo en Il Panino”, le había escrito por WhatsApp la mujer y, de inmediato, lo llamó por el mismo medio. “Un hombre besó y manoseó a nuestro hijo”, le dijo, en medio de lágrimas y con la voz acelerada por los nervios.

El padre le indicó, entonces, que llevara a los hijos a su casa. A las 23:40 la mujer llegó a lo de su ex con sus dos hijos, la presunta víctima y otro niño de 11 años. Una vez ahí le contó lo que había pasado unas horas antes.

Le dijo que entre las 21 y las 22 había ido con los niños al restaurante. La mujer le pidió a la mesera que la atendió dos menús kids y una ensalada. Al cabo de cuarenta minutos, su orden llegó. Como el menú kids se incluye un juguete, el más chico de sus hijos le pidió permiso a ella para ir al baño a lavarse las manos, porque no quería ensuciar el juguete, relató la denunciante en la comisaría.

A los cinco minutos de haber ido al baño el chiquito regresó a donde estaba su madre. Temblaba. Tan aterrado estaba que se escondió debajo de la mesa. “Mamá, hay un hombre en el baño que me saludó con un beso, me agarró del brazo y no me dejaba salir. Me decía cosas raras”, le reveló el niño. Sin dejar pasar un segundo, la denunciante le avisó a la moza que la había atendido y a otra lo que le acababa de decir su hijo. Y también de inmediato fueron hasta el baño de caballeros. Ahí las empleadas vieron al supuesto abusador, un hombre de entre 40 y 50 años, y le ordenaron que se retirara.

Mientras se iba, la denunciante le gritó: “¿Quién sos vos para darle un beso en el cachete a mi hijo y agarrarlo”. “No fue mi intención”, le habría respondido él.