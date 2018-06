Licencia por paternidad: mucho más que una ayuda

A nadie se le ocurriría que, a dos días de haber tenido un hijo, una mamá se reincorpore como si nada a su trabajo. Parece una locura; sin embargo, es el régimen que sí se aplica en muchos rubros del sector privado para los hombres que acaban de ser padres: tienen dos jornadas libres y luego dejan a su mujer y al bebé en la casa (si es que aún no están en la clínica) y vuelven a su puesto.

Es cierto que las madres debemos recuperarnos del parto o la cesárea y que, porque les damos el pecho, porque los tuvimos en nuestro vientre durante 9 meses o simplemente por cumplir con un mandato cultural, estamos a disposición del pequeño las 24 horas. Pero qué bien viene una ayuda: alguien que nos releve en la tarea de cuidado de la criatura para que podamos descansar un rato o se ocupe de las tareas de la casa, la comida o los otros niños del hogar o nos acompañe en ese nuevo rol, que no viene con manual de usuario. Aunque más no sea para que esterilicen el chupete o espanten a las visitas que se quieren eternizar en la casa, se agradece contar con cuatro manos en vez de dos y, si son las del padre, mucho mejor.

Eso sin mencionar que los vínculos con el bebé se construyen desde el primer día y que la crianza de un nuevo ser humano, en una familia de papá y mamá, debería involucrar por igual medida a los dos responsables.

Soplan vientos de igualdad y, aunque a veces parece que hace falta un tornado para equiparar cargas, en el terreno de la paternidad ya se sienten algunas brisas: el Ejecutivo nacional anunció un proyecto para elevar la licencia de los varones de dos a quince días corridos. La iniciativa todavía no pasa por el Congreso y está orientada sólo al sector privado, por lo que dejaría afuera a monotributistas y trabajadores informales. Pero es un pequeño signo de que algo debe modificarse en los parámetros de crianza actuales.

Las provincias tienen sus propios sistemas y en varias se reconoce el derecho del padre a pasar unos días con su recién nacido. Sí, es una ayuda para las mamás, pero también es un derecho de los varones y deberían hacerlo valer. Según un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), once jurisdicciones otorgan hasta cinco días; en otras cuatro provincias la licencia es de entre ocho y diez días; en Chaco, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán es de quince; en San Luis y Salta es de 20; y en la Rioja llega a un mes. Algunas empresas grandes, como Claro, Microsoft o Mercado Libre, también ampliaron un poco la brecha para sus empleados, con el objetivo de que disfruten de los primeros días de vida de sus hijos. Pero no son todas y estas reglas no contemplan a quienes trabajan por su cuenta o en negro, por ejemplo. Quizás ellos deban esperar otras propuestas, que no los obliguen a perder la ganancia de cada día que se queden en casa luego de la llegada del bebé.

Seguramente, cada familia tiene una mirada particular sobre la paternidad. Pero en épocas donde muchas mujeres salen a trabajar y los roles masculinos y femeninos se cuestionan constantemente, el tiempo compartido en casa y la presencia del varón en la crianza, al menos al comienzo, no puede escaparle a la revisión. Y más que un pedido de las mamás, debería ser un grito conjunto. Ojalá para el próximo festejo, esa sea la buena noticia. ¡Feliz Día del Padre!