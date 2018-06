Luci y Anahí, las emprendedoras que apuestan a la integración

Ambas tienen síndrome de Down y producen barritas saludables aptas para celíacos.

Para Luciana Soria y Anahí Pereyra las barreras no existen. Las jóvenes de 23 y 24 años, respectivamente, tienen síndrome de Down y hace unas semanas arrancaron un emprendimiento combinando dos cosas que disfrutan hacer: cocinar y pasar el tiempo juntas. Las chicas se dedican a la producción de barras saludables. Los productos tienen un toque especial, además de la dedicación que le ponen las cocineras, son aptos para celíacos.

Luciana y Anahí se conocen desde hace algunos años, ya que sus mamás integran la Asociación de Padres de Personas con Síndrome de Down. Ambas le plantearon a su familia que querían generar sus propios ingresos y se les ocurrió que podían preparar barras saludables. Las jóvenes obtuvieron un sí rotundo y pusieron manos a la obra.

"Las hacemos con galletas de arroz, miel, sésamo, semillas de girasol, bananas, y maní. Vimos la receta en internet, en Youtube, y la aprendimos de ahí. Es muy fácil y nos ayudan a hacerla", contó Luciana. Anahí le recordaba algunos de los ingredientes para que no se olvidara de ningún detalle.

"Luego juntamos todo en una olla, lo mezclamos y esperamos unas horas para que estén listas", añadió Luci, como la llama su amiga. Una vez listas, las chicas arman bolsitas y las cierran con cintas de colores.

La elección de hacer un alimento libre de TACC (trigo, avena, centeno y cebada) surgió porque Luciana es celíaca y no podía mantener contacto con cereales de ese tipo. Es por eso que también cocinan en su casa, ya que el espacio se mantiene libre de gluten.

Para ganar clientes utilizan las redes sociales, principalmente Facebook, y se comunican a través de Whatssap (a los números 2657-216401/694600). Aunque comenzaron hace poco, contaron que recibieron muchos pedidos y los clientes están más que satisfechos. También tuvieron la oportunidad de exponer y vender en una de las ferias barriales que organiza la Municipalidad, a comienzos de junio.

Ana María, mamá de Luci, y Sandra, mamá de Anahí, las acompañan en todo momento, sobre todo cuando a la hora de la preparación de las barras. "Es un proceso nuevo para las chicas y le damos una mano. Ellas se encargan también de venderlas y hacer el intercambio de dinero. Están aprendiendo mucho, la pasan muy bien", contó Sandra.

"El emprendimiento no sólo las motiva a crecer, también es una manera de barrer los mitos de las personas con discapacidad. Para las personas con síndrome de Down no es tan fácil encontrar un trabajo. De esta forma demuestran que ellas son tan capaces como cualquier otro joven", destacó Ana María.

Además de incursionar en el mundo culinario, son fanáticas de los ritmos latinos. Las amigas se anotaron en clases de Zumba y están aprendiendo a bailar reggaton. Luciana es alumna de Icred y Anahí de Apad. Y aunque la producción no les lleva mucho tiempo, deben combinar su agenda para poder dedicarse de lleno a su emprendimiento. "Estamos muy contentas y tenemos muchas ganas de seguir. Le pedimos a la gente que nos apoye", dijo Anahí con una gran sonrisa.