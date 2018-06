La Selección y la Asociación del Fútbol Argentino

Aunque parezca obvio señalarlo, el fútbol además de un formidable negocio, es un deporte. Tiene algo de juego. Es el componente que hace que la pelota entre o pegue en el palo, o pase cerca. Hace que falle el mejor, y acierte el más inesperado. Inesperado por quienes se jactan de entender, y a partir de allí construyen lo que entienden por lógica. Y crean la cultura de “lo que debería ser”. Eso es en el campo de juego, fuera de él y antes, hay instituciones con mejor o peor organización, con mejor o peor dirección, con dirigentes más o menos capaces. Hay hombres y unas pocas mujeres que trabajan fuera de la cancha en función de algún equipo. Para la Selección Argentina de fútbol, trabaja la Asociación del Fútbol Argentino, más conocida como AFA. Que, entre otras cosas, designa al director técnico del equipo que representa al país en el campeonato mundial de la especialidad, el que por estos días se está disputando en Rusia. El técnico, y el equipo representan futbolísticamente al país.

La actividad de la AFA en los últimos tiempos podría resumirse más o menos así:

*Sus directivos son incapaces de realizar una elección transparente

“…3 de diciembre de 2015. Predio de Ezeiza. Un papelón histórico. Lo que debía ser una jornada recordada por la transparencia y la claridad, con la elección de Marcelo Tinelli o Luis Segura como nuevo presidente de la AFA, se transformó en un día que se recordará por lo insólito: en una elección en la que participaron 75 asambleístas, la votación terminó ¡38 a 38!". Los protagonistas, los principales dirigentes del fútbol argentino, quienes debían elegir durante esa tarde a la nueva conducción de la AFA. Y la crisis que había comenzado con la muerte de Julio Grondona, el 30 de julio de 2014, se profundizó a tal punto que se extiende hasta la actualidad. Las imágenes eran dantescas al conocerse ese empate imposible. Dirigentes que iban y venían, otros que se agarraban la cabeza. El intento de fraude culminó en un 38-38 que se convirtió en el objeto de las bromas del mundo…”

*La AFA enseña a “levantarse minas en Rusia”

“…Con el fin de guiar a dirigentes, futbolistas, técnicos y periodistas que vayan al Mundial, la AFA dictó este martes un curso sobre idioma y cultura de Rusia, anunciado como Jornada de Idioma y Cultura rusa, organizado por el área de Educación de la entidad. La capacitación fue gratuita y entre el material de estudio, la AFA entregó un manual. Sorprendió la publicación de un capítulo con consejos para "tener alguna oportunidad con una chica rusa". El contenido del manual fue ampliamente difundido*.

*La AFA deja desairado al mismísimo Papa

Se esperaba una visita de la Selección al Papa Francisco antes de ir a Rusia a jugar el Mundial…Explicaron que la visita no se dará por "calendario y logística", reiteraron su agradecimiento a Francisco y al Vaticano por la invitación y confirmaron que el viaje no sería posible, porque quedaba a contramano de la preparación, que incluye el traslado del jueves a Jerusalén para el amistoso con Israel del sábado. A raíz del revuelo, el vocero del Papa volvió a expresarse a través de Twitter para cancelar la audiencia. "Los esperamos con alegría cuando vuelvan con la Copa", deseó.

La AFA no puede armar una agenda seria para su selección. La política de selecciones juveniles no existe. Y pese a que su presidente reclama que “no los subestimen”, se sospecha que no supieron evaluar la situación en Jerusalén y debieron deshacer lo que antes habían hecho. Todo con idas y vueltas, con falta de información y con una mediocridad alarmante. En el terreno local, hay muy pocas precisiones acerca de los futuros torneos que no dejan de ser una verdadera incógnita.

Después están los caprichos de un técnico muy particular, que se expresa verbalmente en un lenguaje incomprensible. Que descalifica policías y rivales. Después la pelota entra o pega en el palo, los rivales son superiores y hay varios jugadores con dificultades emocionales serias. Más allá de las renovadas esperanzas para el próximo partido, los resultados están a la vista.

Algunos creen que no tienen nada que ver unas cosas con otras. Así estamos…