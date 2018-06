Tandil: militantes antiaborto impidieron que el ministro de Salud diera una charla

Un grupo de militantes contrarios a la legalización del aborto irrumpió durante una charla que iba a brindar el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, en el partido bonaerense de Tandil. Le cuestionaron su apoyo a la iniciativa.

"Habían copado el salón con carteles bastante agresivos, con bombos, cánticos y sabía que no iba a poder dar la charla en ese entorno, porque la gente estaba muy enardecida", sostuvo el integrante del Gabinete.

Los diputados nacionales que impulsaron el proyecto repudiaron la situación y afirmaron que "las manifestaciones acerca de la conveniencia de avanzar en sancionar una ley de legalización del aborto por parte del ministro despiertan los sentimientos más nefastos en aquellos que sostienen la clandestinidad".

El hecho sucedió el pasado viernes por la tarde, cuando Rubinstein iba a disertar sobre la "Cobertura Universal de Salud" en Salón Blanco de la Municipalidad de Tandil.

Antes de que comenzara la exposición, alrededor de cien personas ingresaron con pancartas y cánticos "en defensa de las dos vidas" y criticando la media sanción que obtuvo el proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

"La muerte de un bebé no puede ser parte de asuntos de Salud Pública", "El ministro de Salud miente", "No manchemos la Patria con más sangre inocente", "Cuidemos las dos vidas", fueron algunas de las frases que se podían leer en los carteles de los manifestantes.

Ante la irrupción de los militantes "provida", el jefe de Gabinete de Tandil, Julio Elichiribehety, explicó al público que no era la manera propicia de manifestarse y que la conferencia se daba por finalizada, ya que Rubinstein no admitía hablar en esas condiciones, publicó el diario local El Eco.

"Fue una vergüenza y un clima de intolerancia muy llamativo. Por eso yo sugerí no exponerme a eso. No tenía sentido", manifestó el ministro. Y agregó: "Es la primera vez que me pasa esto, no sólo desde el debate por la despenalización del aborto. Sino en la vida”.

(NA)