Dicen que en un mes y medio se votaría la ley de aborto

La vicepresidenta Gabriela Michetti afirmó ayer que "no habrá dilaciones" en el tratamiento del proyecto de ley sobre el aborto en el Senado y calculó que "en un mes y medio" estaría en condiciones de votarse en el recinto la media sanción aprobada por la Cámara de Diputados el 14 de junio último.

"No hay ninguna dilación porque las cuatro comisiones a las que giré el proyecto van a trabajar juntas y es la misma cantidad de comisiones que las que intervinieron en Diputados", dijo la presidenta del Senado en respuesta a los reproches que le dirigió el peronismo por su decisión de enviar el proyecto a cuatro comisiones en lugar de a dos.

En una reunión que mantuvo en forma privada en la quinta presidencial de Olivos con una de las representantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la actriz Dolores Fonzi, Michetti precisó que en "un mes y medio" la iniciativa estaría en condiciones de llegar al recinto, informaron fuentes del Senado.

"La única diferencia es que en Diputados el debate llevó seis meses y acá, donde las cuatro comisiones van a trabajar juntas en plenario, más o menos se calcula que en un mes y medio va estar saliendo" a tratarse en recinto, respondió la vicepresidenta ante la inquietud de Fonzi respecto a posibles demoras en el desarrollo del debate.

Michetti le explicó a la actriz que "se está cumpliendo perfectamente con la ley" y que no habrá "dilación" durante el encuentro, al término del cual Fonzi agradeció la reunión y la "apertura en que se cumpla la voluntad de la mayoría", según escribió en su cuenta de Twitter.

La resolución de la presidenta del Senado difundida el jueves de dar traslado al proyecto de legalización del aborto a las comisiones de Salud, como cabecera, de Justicia y Asuntos Penales, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, dos más que las que pedía el PJ, provocó reacciones de enojo en la bancada de la oposición.

La decisión de Michetti provocó ayer apoyos y cuestionamientos e incluso mostró la división que existe en el seno del PJ.

José Mayans, vicepresidente del bloque justicialista, apoyó el giro a las cuatro comisiones y dijo que "no veía inconveniente en eso".

"También en el tema tarifas fue enviado a varias comisiones y eso no impidió que tengamos despacho", recordó Mayans y consideró que "hay una división nuevamente transversal en el Senado" en torno al aborto ya que "hay posiciones que son distintas en ambos bloques".

El senador peronista respaldó el envío a Presupuesto del texto al entender que "hay muchas provincias que realmente les va a afectar el presupuesto y quieren saber de dónde le van a salir los fondos", por lo que "no está mal" que se haya girado a la comisión que preside Bullrich.

En respaldo también de Michetti, se pronunció ayer la senadora por Salta, Cristina Fiore, quien calificó de "absurdo" pensar que "se intenta dilatar" la discusión con el giro a cuatro comisiones que consideró "claves" para "abordar seriamente el proyecto".