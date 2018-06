"El cannabis requiere de un médico capacitado y un producto seguro"

Marcelo Morante decidió emprender su travesía por el cannabis medicinal por una cuestión personal. Su hermana sufre de Lupus, una enfermedad autoinmune y en la búsqueda de una mejor calidad de vida para ella se capacitó en Cánada, donde los estudios científicos sobre la sustancia llevan décadas. Volvió con dos certezas del "modelo canadiense": la necesidad de "capacitar médicos" y generar "un producto seguro y estandarizado" a partir de la planta. El especialista, que actualmente es profesor de la cátedra de medicina interna y director del primer posgrado en endocanabología y usos médicos del cannabis en el país, en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), charló con El Diario sobre sus investigaciones.

—¿En qué consiste el posgrado que dirige?

—Es anual, con médicos de todo el país y del exterior. Se va de la botánica de la planta hasta la mirada de cada una de las disciplinas en la que pueda ser usada, como en la neurología, la psiquiatría, el dolor, la oncología, tratando de no desarrollar un experto en medicina cannabica, sino que los distintos expertos opinen. Es correrse un poco de estar a favor o en contra solamente, sino que haya una discusión, una crítica equilibrada.

—Enumeró dolor ¿A qué se refiere?

—No existe como materia en la facultad de medicina, sin embargo el dolor crónico es una situación que atraviesa la calidad de vida de los pacientes y nos lleva un gran costo en la salud pública. Entonces la pregunta era tener una mirada crítica a esa situación a resolver, que el médico pueda ir contra esa situación de fracaso en la medicina. Dentro de las herramientas que aparecían contra esa situación están los opioides y el cannabis. La facultad tenía que animarse a debatir y convocar a cada uno de los investigadores en el tema.

—¿Llevan adelante cultivos experimentales?

—Trabaja la gente de la Facultad Ciencias Exactas de la UNLP. Lo que han hecho es una 'analítica', tomar los aceites y fijarse como están compuestos, las concentraciones de los cannabinoides, con posteriores informes para médicos. Ese es un dato para nosotros muy importante, surge de un proyecto de extensión universitaria y a su vez han colaborado con pacientes oncológicos en el Hospital Ruffo, y con la ONG Mamá Cultiva. De alguna forma ha vinculado la universidad con la necesidad de la comunidad.

—¿Qué piensa de la aprobación de la Ley de cannabis medicinal?

—Es una primera Ley muy necesaria porque fue el primer marco regulatorio, en algo que antes era prohibido. Uno agradece que exista, pero creo que los actores sociales tienen que seguir trabajando para que sea mejorada.

—Una de las cuestiones que deja de lado la Ley que se aprobó es el autocultivo. ¿Qué pensás sobre esa técnica?

—El autocultivo medicinal debe ser controlado en calidad. La mamá piensa que es en su casa, pero para el mundo del autocultivo, no es así. La planta que cultiva el paciente en casa, debe tener controles de calidad. Te tiene que visitar un ingeniero, que te indica con que genética se va a cultivar, te censa el producto y que no esté contaminado. Uno nunca puede renunciar al control de calidad del producto, porque más allá que tenga propiedades terapéuticas, también podría tener propiedades negativas para el paciente.

—La reglamentación vigente deja afuera muchos padecimientos...

—Básicamente no está contemplado el dolor, ahí estaría esta dificultad de muchos pacientes que están usando el producto y por fuera del marco regulatorio porque no está contemplado. Hay una necesidad.

—¿No cree que la gente se ha adelantado al desarrollo de las universidades?

—A diferencia de otros productos que se instalan desde la ciencia y llegan al paciente, aquí es el paciente el que ha decidido llevar adelante el debate y le ha pedido al médico la posibilidad del uso del cannabis.

Genera una controversia, pero también es muy interesante porque de alguna forma democratiza el vínculo médico-paciente, porque el real necesitado le está planteando el uso de la molécula, y el médico lo primero que tiene que reconocer es el conocimiento respecto al tema. Y no es fácil que el médico diga "yo de esto no sé" y que te contesté "esto estaba prohibido".

—¿Qué le recomendaría al paciente que compra o cultiva?

—No depende de una planta mágica e inocua, así como tiene posibilidades terapéuticas, tiene posibilidades de generar un daño. Cada paciente particular requiere una estrategia diferente.

No se le puede aplicar el término "esta planta, histórica e inocua", hay que tratar de elegir muy bien el paciente que podría beneficiarse y para eso tiene que tener un diálogo con el médico de cabecera. Que contemple cuáles son las herramientas tradicionales que se vienen utilizando, cuáles son las posibles interacciones entre lo que está consumiendo el paciente y el aceite. Tiene que haber alguien que dirija la terapéutica. La mamá no puede quedarse sola, pensando y guiada por su intuición, tiene que ser acompañada por un médico y exigirle al Estado que le de un producto de calidad medicinal, estandarizado.

—Vamos a lo científico ¿Qué componentes tiene el cannabis?

-La planta tiene más de 700 compuestos, pero la ciencia reconoce cuatro o cinco que tienen mayor capacidad de ser reconocidos en cuanto a su efecto. Entre ellos está el THC, psicoactivo y el CBD, no psicoactivo. El CBD está asociado al poder antiepiléptico y el THC tiene usos en la analgesia. En la relación THC/CBD surge un determinado efecto. Cuando te habló de producto estandarizado y conocido, significa que el aceite debería decir en que proporción están ambos compuestos. En el mundo hay tres formas básicas: unos productos ricos de CBD, otros en THC y otros equilibrados, igual cantidad de ambas. De acuerdo al paciente y el síntoma que quiere resolver, si está hablando de un niño o un anciano, le recomendaría usar determinado aceite u otro.

—¿Se ha llegado a nuevas conclusiones en sus investigaciones?

—No es que vamos en busca de lo novedoso, tratamos de replicar, pero se esta tratando de desarrollar un estudio sobre el posible poder antitumoral que tienen los canabinoides y otro sobre un efecto cardioprotector que tendría una variedad de la planta.