Un reclamo feminista desoído

La presencia del polémico Roberto Pettinato en San Luis despertó a un grupo de feministas que exigieron que el show del músico y humorista se suspenda. Finalmente, no lograron su cometido y el ex Sumo paseó su espectáculo por un bar de la capital y otro de Villa Mercedes. La crónica de ese espectáculo se encuentra en las páginas de ETC de la edición de hoy.

Tal vez el motivo que haya impulsado a los productores puntanos a seguir adelante con la presentación del denunciado humorista haya sido la liviandad con la que se hizo la demanda. Sólo un posteo en Facebook -en el sitio "Cuidate machito puntano"- solicitó la suspensión en nombre de "las feministas de San Luis".

En lo que al texto se refiere, la descripción que hacen las chicas de Pettinato es absolutamente cierta: el conductor ha demostrado ser dueño de un humor homofóbico, machista, violento, discriminador y cosificante. Y menciona las denuncias, en su contra, de acoso sexual en los últimos meses.