"Bicicleteada" hasta el Concejo

Luego de develar distintas irregularidades en la habilitación y los controles de las ferias de ropa conocidas como "saladitas", el abogado de los comerciantes "autoconvocados" que denunciaron a cinco de esos negocios, Guillermo Strazza, aterrizó con sus indagaciones en el Concejo Deliberante capitalino, donde al parecer también dio con algunos "problemas" administrativos.

En la última sesión que mantuvo el jueves, el cuerpo legislativo de la ciudad -que tuvo como tema destacado la expropiación de los terrenos para el barrio La República- al defensor legal de los "autoconvocados" se lo vio en dos ocasiones deambulando por el patio interno del edificio del Concejo de la calle Colón. En declaraciones a la prensa, dijo que el motivo de su paso por las oficinas que rodean al recinto era para averiguar qué novedades había de la solicitud que presentó para acceder a la Banca del Vecino, pero las noticias no fueron para nada buenas. Ese pedido va por la senda de la dilación, ya que -según afirmó Strazza- "se extravió y al parecer no hay registro del tema".

"Desconozco los trámites internos del Concejo Deliberante pero es sabido que hace más de tres semanas tenemos pedida la Banca del Vecino para presentar las denuncias de manera más específica", indicó Strazza, quien agregó que al preguntar por la solicitud en la Mesa de Entrada, lo derivaron a la oficina del edil del oficialismo municipal, Javier Cacace, donde le dieron la mala nueva.

"Una chica me atendió y me dijo que no tienen registro. Nadie se hizo eco del tema", sostuvo el abogado.