La fiebre del Fortnite también se apoderó de los puntanos

El furor es mundial y en San Luis también se siente. Los niños, adolescentes y algunos que ya peinan canas están fanatizados con Fortnite, un juego del género supervivencia que, básicamente, consiste en que cien jugadores ingresan a algún escenario determinado y deben intentar matarse unos a otros. El que queda vivo gana la partida. Unas 125 millones de personas ya lo han descargado y tiene 40 millones de usuarios activos por mes. Es gratuito y está disponible para todas las consolas, sistemas operativos de celulares y computadoras.

“Se juega solo o en grupo y puede tener hasta cien participantes. Es para todas las consolas y es gratis. Es la fórmula del éxito fácil”, explicó Branko Aime, gamer y columnista de videojuegos de la Revista Cooltura. “Es un fenómeno interesante, ya que salió hace tiempo, pero recién en setiembre del año pasado empezó a ser gratis, entonces explotó y hoy es el más jugado de los últimos meses. De hecho está muy vigente en chicos preadolescentes, de menos de 14 años, justamente porque no tienen que rogarles a los padres que gasten 2.000 pesos en un juego. Además, está de moda entre los ‘youtubers’, que hoy son formadores de opinión en los adolescentes. Es más probable que un videojuego se haga conocido si aparece en un canal de YouTube de moda, que en TN tecno”, detalló.

Fortnite, en sí, consiste en recorrer un mapa que cuenta con diferentes zonas, como bosques o lagos con el objetivo de matar a los demás jugadores. “Hay que conseguir cofres, con armas o utilería para poder matar a los otros. ¿Cuál es el chiste? Como el mapa es tan grande se va cerrando como con barreras invisibles y si quedás ahí sin salida podés morir también. Se va haciendo un lugar más pequeño cosa de que se encuentren ahí la mayor cantidad de usuarios”, explicó.

No se puede saber cuántas horas pasan los chicos por semana, ya que la compañía es reservada con esos datos; pero sí se sabe que se ha descargado 125 millones de veces y posee 50 millones de usuarios activos al mes. “El juego es violento, pero es una violencia fantástica, no se ve sangre y los personajes son muy caricaturescos, tienen bailes, disfraces divertidos. Es militarista, es decir, con armas, pero muy caricaturizado, no es violencia realista”, aclaró.

“Me encanta Fortnite. Estaría bueno que no tuviera tantas caricaturas, sino que tuviera gráficos reales. Algo que me gusta es que puedo conectarme con mis amigos y jugar con ellos. Es la copia del anterior, que cuesta plata. Este es gratis, pero le falta mejorar en los gráficos. Hay un montón de chicos que lo juegan, se vician un montón”, contó Santiago Herrera, de once años. Benjamín Ocanto, de nueve años, indicó: “Es un videojuego para los que no pueden comprar otros, ya que salen re caros". "Me gusta jugarlo con un amigo”, agregó Bruno Di Gennaro, de once años, quien contó que en su curso, 6º grado del colegio Don Bosco, lo juegan todos los compañeros, "son fanáticos”.

Aime especificó: “Es uno de los primeros que logra un Battle Royale tan pulido, hay ejemplos anteriores pero este es el primero que la rompe a gran escala. Y en la era del internet todo se viraliza, si en un grupo de amigos tres lo juegan, los otros van a probar y eso se masifica en muy poco tiempo. Hoy los adolescentes juegan entre ellos, muy pocos lo hacen solos, porque la mitad de la experiencia es compartirlo con amigos”. La compañía, Epic Games, lo anunció en 2011 y tardó seis años en desarrollarlo, cuando en realidad lo normal es que la producción tarde entre tres y cuatro. Finalmente llegó en 2017. “Salía 60 dólares, vendió 1 millón de copias. No lo compró nadie. Fue un fracaso. Hay juegos que superan los 20 millones de compras. Para poder recuperar un poco tantos años de trabajo, se lanza -en setiembre del año pasado- FortNite Batlle Royale de forma gratuita, que es como un juego independiente del original”, detalló.

Otra de las claves para el “boom” de Fortnite fue la posibilidad del formato “multijugador”, es decir, que los chicos participan entre ellos de forma online. “Hay una tendencia muy importante al juego online desde hace 8 años y cada vez se fue profundizando más. Los videojuegos más importantes de hoy en día se juegan así. No significa que ya no se juegue de a un solo jugador, eso sigue vigente, pero para gente más grande, a partir de 25 años. La diversión hoy en día es jugar con amigos”, indicó el gamer.