Por el paro, las calles de San Luis están en soledad

La CGT comenzó a la medianoche del lunes su tercer paro nacional en la gestión de Mauricio Macri en rechazo a las políticas del Gobierno, con lo cual no funcionaron la mayoría de las actividades y servicios del país, incluyendo escuelas, dependencias públicas, transporte y comercios.

En San Luis la adhesión al paro nacional se sintió fuerte fuerte y se reflejó en las calles vacías de la ciudad. No funcionaron los bancos, no hubo transporte y la asistencia en las escuelas fue baja. La UNSL permaneció cerrada.

Con respeto al servicio en la capital de Transpuntano, su presidente Carlos Ponce expresó que los choferes no tomaron sus recorridos y no se pudo cumplir con el servicio de emergencia. “El acatamiento fue el 100%. No pudimos utilizarlos, con escribanos hicimos las constataciones”.

En el transporte interurbano el acatamiento también fue total. “Pese al plan de emergencia que la Secretaria de Transporte había acordado con todas las empresas las unidades no salieron a cumplir con el cronograma estipulado”, informaron en la Secretaria de Transporte.

Agregaron que funcionarios e inspectores realizaron a partir de las 6 un plan de inspección en todos los corredores del servicio interurbano de pasajeros, donde constataron que los delegados gremiales no permitieron que los ómnibus circularan bajo el cronograma de emergencia.

En las escuelas de la Provincia también se sintió la medida de fuerza que contó con el apoyo de de la Unión de Trabajadores de la Educación de San Luis (UTEP), la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

También se suspendieron las actividades en la UNSL ya que los dos gremios de docentes universitarios de la casa de estudios (ADU y Sidiu) se sumaron al paro.

El Ministerio de Educación de la provincia trabajaba esta mañana en un sondeo del impacto de la medida en las aulas.

Concentración y marcha

A las 11 fue la concentración de los gremios en la esquina del correo de San Luis, ubicado en el cruce de la avenida Illia y la calle San Martín, donde participaron ATE, SiDui, ADU, CONADU, UPCN, ASDE, entre otros.

Luego iniciaron la marcha hasta Rivadavia, atravesaron la peatonal hasta la ex Casa de Gobierno y regresaron hasta la esquina de la Catedral por calle San Martín. Los manifestantes superaban las 300 personas, abarcando una cuadra completa.

En Villa Mercedes

El gremio de los empleados municipales adhirió al paro de este lunes, por lo que las puertas del municipio permanecieron cerradas al público.

Informaron que en La Ribera, 960 viviendas, 828, Pablo Díaz, Altos del Peste, barrio Obras Sanitarias, Jardín del Sur y Virgen de Pompeya tendrá servicio de recolección de residuos normal. En el resto de la cuidad no habrá recolección de residuos servicio.

El sindicato de OMS también adhirió al paro, quedando sólo con guardias de emergencias.