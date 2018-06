Sampaoli: “Es la primera de cinco finales”

Jorge Sampaoli y Franco Armani hablaron en la conferencia de prensa en el día previo al partido de Argentina-Nigeria, donde la Selección sabe que no tiene mañana y necesita ganar para meterse en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Al DT se lo vio lo vio tenso. Con la mirada perdida. Después se aflojó y dejó varios títulos:

“Es la primera de cinco finales”.

“El mundo virtual no me genera nada, porque no me interesa”.

“Estoy convencido de que mañana se marcará otra historia y se conseguirá la clasificación, porque tenemos muchos argumentos para hacerlo”.

“Perder un partido de fútbol te hace ver como un delincuente en el mundo virtual”.

“Me hice cargo de la derrota y desde el siguiente día me puse a trabajar para ganar mañana”.

El equipo vs. Nigeria. Sampaoli no confirmó el equipo, pero por lo que se vio en la práctica de esta mañana, el once titular sería con: Franco Armani; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Javier Mascherano, Enzo Pérez –está con una molestia si no llega entraría Lucas Biglia-; Ever Banega, Angel Di María; Lionel Messi, Gonzalo Higuaín.

Las reuniones y los audios: “Con respecto a la semana es una semana difícil después de una derrota porque te pone en el compromiso de ganar y de depender de un resultado. La semana fue menor a mayor, creciendo en expectativa. Eso sí, no puedo aclarar cosas que desconozco o que no existen. mundo actual, del que yo me considero afuera, no lo consumo. Pero me tengo que involucrar porque a la gente con la que trabajo todos los días le afectan”.

Mientras que Armani se lo mostró más calmo. Serio, pero calmo. “La verdad es que nos sentimos muy bien. Tomamos esta oportunidad que nos ha dado Dios para poder conseguir la clasificación. Estamos todos muy mentalizados que lo podemos conseguir. Estamos mentalizados. Vamos a encarar el partido de esa manera, con la fe puesta de que lo vamos a lograr y que vamos a conseguir la clasificación”. Cuando se lo consultó sobre Wilfredo Caballero, el santafesino dijo: “Hay que apoyarlo. Es una situación que a cualquiera le puede pasar. Hay que acompañarlo. Ahora hay que mirar para adelante y ver si podemos pasar de fase y aprovechar este guiño que nos hizo el Mundial”.