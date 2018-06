Habitual y saludable

Resulta saludable comprobar que una enorme mayoría de naciones del mundo Occidental, está “enfocada” en revisar aquellos aspectos que violen, o hayan violado, derechos humanos fundamentales. Ya es un hábito hallar noticias en las que “el tema en discusión”, sean los derechos humanos.

El camino es extremadamente largo y tedioso, pero millones de personas en el planeta, comprenden cabalmente, que, con todos los inconvenientes imaginables, esta época es preferible a otras. No es un dato menor, porque habla de evolución.

Aparecen ejemplos nuevos cada día, para que la Justicia continúe ganando adeptos: un médico octogenario será el primero en España en sentarse en el banquillo de los acusados, en Madrid, por un caso de bebés robados, un tráfico que habría afectado a miles de familias durante la dictadura franquista (1939-1975).

Los niños eran declarados como fallecidos al nacer, y poco después eran confiados a familias de adopción, sin que supieran nada sus padres biológicos. En este caso se juzga al doctor Eduardo Vela, de 85 años, que trabajaba en la clínica San Ramón de Madrid. Este médico “regaló” una niña a Inés Pérez en junio de 1969, quien la inscribió como su hija biológica en el acta de nacimiento, según el auto judicial.

La niña en cuestión, Inés Madrigal, ahora de 49 años, logró llevar al doctor Vela ante los tribunales, luego de indagar acerca de su identidad:

A los 18 años se enteró que era adoptada, por una conversación con su madre. Mucho después, en 2010, al leer un artículo sobre los “bebés robados” del franquismo, descubrió que la clínica donde nació, cerrada en 1982, era uno de los centros del tráfico de niños en los años 1960 y 1970.

El relato de Madrigal exime de muchas palabras vanas: “Fue como un... ¡madre mía, no me digas que me va a tocar a mí!”. Finalmente descubrió que su acta de nacimiento, con la firma del doctor Vela, estaba falsificada. “Fue una bofetada muy grande”.

El tráfico, iniciado tras la Guerra Civil (1936-1939), habría afectado a miles de niños, según las asociaciones que militan porque estos casos salgan a la luz. Miles de niños que hoy, desde la adultez, como Inés Madrigal, exigen el derecho humano de la identidad.

Vela es el primer sospechoso de robo de bebés en España en sentarse en el banquillo de los acusados. Los cargos que pesan sobre él son detención ilegal, falsedad en documento público, suposición de parto y adopción ilegal.

Según la madre adoptiva de Inés Madrigal, ya fallecida, el doctor Vela le pidió simular un embarazo y, después del nacimiento, consultarle sólo a él si la niña se ponía enferma, para que nadie más estuviera al tanto de su caso. Según las asociaciones, al menos 2.000 denuncias de hechos similares fueron presentadas ante los juzgados, sin que ninguna llegara hasta el final.

Los dosieres quedan archivados, ya que los tribunales estiman insuficientes las pruebas, o bien los hechos prescribieron, explica la asociación “Todos los niños robados son también mis niños”.

Estos robos de niños habrían comenzado con la dictadura de Franco. El objetivo era castigar a los partidarios de la II República (1931-1936) liquidada por el general golpista. El fenómeno afectó luego a niños nacidos fuera del matrimonio, o en familias pobres o muy numerosas. Fueron adoptados clandestinamente por parejas estériles o cercanas al régimen. El tráfico perduró tras la muerte del dictador en 1975. Y estuvo vigente al menos hasta 1987, cuando los medios de comunicación impulsaron las investigaciones.

La verdad, la memoria, la justicia, y los derechos humanos, están presentes en el caso de Madrigal, y en miles de casos similares alrededor del mundo. Conocerlos, y que hoy sean habituales, es saludable para cualquier sociedad que pretenda evolucionar.