Del WhatsApp a Rusia, cinco puntanos coparon el Mundial

A través de un grupo de WhatsAp llamado "Rusia 2018" y de los asados de cada mes, Gastón Menes (26), Milton Altinier (27), Juan Pablo Olguín (33), Mariano Ávila (32) y Rodrigo Alcaraz (32) organizaron desde abril del año pasado un anhelado viaje de amigos. En agosto se inscribieron en la página de la FIFA para comprar las entradas para los cinco con la tarjeta de Mariano, pero en febrero él tuvo que dar un paso al costado porque no llegaba con el dinero. Temían que el sueño se podría perder hasta que en marzo recibieron la noticia de que Mariano salió sorteado en un concurso de la FIFA para acompañar a la Selección Argentina hasta la final. Una oportunidad que salvó el plan de los cinco muchachos.

Milton y Gastón, fueron los primeros que se coparon para viajar, armaron un grupo de WhatsApp con el nombre "Rusia 2018" y comenzaron a organizarse, averiguaron costos de los pasajes de avión, hospedaje e ingresos a la cancha. En los asados de cada mes, entre copas y copas, trataban de convencer a sus amigos que se sumaran a la aventura y por WhatsApp enviaban fotos, videos y ofertas de promociones y descuentos en hoteles en Moscú.

Gastón recordó: "En julio, Juan Pablo dijo sí y en agosto ya empezamos a armar todo para los tres". Los demás comenzaron a sentir la fiebre mundialista de sus compañeros que pensaban el diseño de la bandera, sacaban cuentas, preguntaban los fondos que poseían en las tarjetas, organizaban sus días en el trabajo, comentaban el proyecto con sus familias y convertían sus ahorros en dólares. A fines del año pasado Rodrigo solucionó todo y se decidió.

Mariano también lo hizo, pero en febrero y explicó que cuando Argentina clasificó para Rusia tenía muchas ganas de ir, pero al mismo tiempo estaba ahorrando para hacer una capacitación en Barcelona sobre la carrera de "director técnico para equipos de fútbol", cuando empezó a hacer números se dio cuenta que no llegaba con el dinero, pero Gastón ya había pedido en la página de la FIFA las entradas a su nombre y con su tarjeta. Pero sin embargo tuvo que desistir del plan original y pensar en su capacitación.

Los muchachos afirmaron que la alegría se terminó en ese momento, el proyecto era poder viajar los cinco. "En lo personal es un gran compañero de viaje, me sentí triste ya habíamos compartido la experiencia del Mundial de Brasil en 2014 y quería que fuera con nosotros. Lo llamamos para ofrecerle ayuda, pero él había tomado la decisión rotunda de no ir", dijo Gastón.

Aseguraron que ya daban por sentado que Mariano no iría a Moscú, pero por suerte de todo el equipo, unos días después de la decisión que había tomado el joven llegó el "milagro mundialista" que salvó el plan. Mariano salió sorteado para acompañar a la Selección Argentina hasta la final, en el caso que el equipo se retire antes de la Copa Mundial le darán el dinero de las entradas de los partidos restantes. El premio era de la FIFA.

La fortuna de Mariano no terminó ahí en marzo recibió una llamada de una empresa de Alicante, en España, para ofrecerle un trabajo de Socorrista Acuático. "Pedí una licencia sin goce de haberes en la escuela donde dictaba clases y el gimnasio lo dejé en manos de mi hermana.

A fines de abril me fui a España, aproveché la oportunidad para juntar lo que me falta de dinero para el curso. Ahora estoy con lo justo, pero para mí la vida es un viaje, es un lema que llevo en la cabeza y en el corazón. No sé si junté los tres mil euros que me faltaban. Pero este mundial lo voy a seguir disfrutando, me acompaña mi grupo de amigos y sé que estos recuerdos no me los va a sacar nadie", expresó Mariano.

Los muchachos ya asistieron a los dos partidos de la Selección, visitaron la Plaza Roja, la Catedral de San Basilio, el Mausoleo de Lenin, GUM y disfrutaron de las Fan Fest. Aseguran que están viviendo un viaje inigualable que se están acostumbrando al cambio de la moneda y al idioma. Resaltan que gracias a la amabilidad y la predisposición de los ciudadanos rusos pueden resolver los inconvenientes que se les presentan.

Hoy, asistirán al estadio de San Petersburgo para vivir el partido de Argentina contra Nigeria. "Vamos a ganar, es nuestra expectativa, no vamos a perder por lo tanto, no nos volveremos, tenemos toda la fe", aseguró Gastón. Los jóvenes con una gran esperanza ya compraron entradas para los octavos de final. La estadía dependerá de los resultados. Para ellos será hasta la final y su optimismo se suma al de los 140 lectores que en la página de Facebook de El Diario dijeron que Argentina gana y sigue.