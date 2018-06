Farmacias en crisis: las ventas bajaron entre un 20% y 30%

En lo que va del año las ventas en las farmacias de San Luis se han visto reducidas entre un 20 y 30 por ciento, según indicó el Colegio de Farmacéuticos de la provincia, que nucléa a 120 negocios. Para Humberto Albanessi, vicepresidente de la entidad y que tiene una farmacia en Villa de Merlo, las razones son múltiples: la inflación, los costos de los servicios, los convenios establecidos con las droguerías y el PAMI han hecho que el sector se debilite.

"Los precios del PAMI los tenemos congelados desde el 28 de febrero", remarcó el vicepresidente quien indicó que habían hecho una readeacuación el 1º de abril, pero que nadie se esperaba la escalada inflacionaria cuando se firmó aquel acuerdo. "Quedó desfasado en los precios. Se esperaba que la inflación baje. Ahora estamos en un escenario distinto", admitió. Según explicó Albanessi se había establecido para abril, mayo y junio el precio del 28 de febrero menos un 5% y en julio, agosto y septiembre, un 5% más. "El precio de los medicamentos es el mismo y hace que la rentabilidad sea más baja y bajen las ventas", afirmó.

Los acuerdos de precios se definen a nivel nacional, por lo que viajarían a Buenos Aires para presentar su propuesta junto a otros colegios y cámaras en los primeros días de julio. A ello se le suma los aumentos de los servicios de gas y electricidad y el incremento salarial, enumeró. También la tasa de seguridad e higiene en la capital, de residuos patológicos y la solicitud del gobierno provincial de que deben contar con un "área médica protegida".

Pero existe otra dificultad, exclusiva de las farmacias. Albanessi explicó que firman convenios de servicios con droguerías por los medicamentos. Ellos le entregan lo recetado y las farmacias a los pacientes del PAMI. Luego la entidad estatal les otorga los montos para poder pagarle a la droguería. El conflicto surge con los plazos. "Han acortado los plazos de pago. Cuando dispensamos un medicamento por obra social, lo tengo que pagar a 14 días o a 21 días y el PAMI a mi me lo paga dentro de 90 días. Cada vez que la droguería achica los plazos para que paguemos antes, hace que tengamos que sacar más dinero de nuestros bolsillos, para poder atender a esos convenios", detalló. "La farmacia tiene que poner más recursos propios para afrontar el servicio normalmente", remarcó y aclaró que los convenios y plazos dependen de cada compañía.

En San Luis capital ya hay una cadena que ha decidido no afrontar ese gasto. Farmacias Quintana no cubre la totalidad de algunos medicamentos del PAMI. "Estamos atendiendo", aclaró Gustavo Alfonso, dueño de la empresa, quien de todas maneras confirmó que algunos productos como la insulina, ya no están cubiertos al 100%. "Los medicamentos están subiendo, la insulina es difícil conseguir en el mercado y como tiene un descuento del 18% del PAMI, no nos alcanza para poder pagarlo", afirmó, sin querer dar datos de otros productos. "PAMI está pagando muy salteado. Hay partes que pagan y otras que no, tenemos saldos del mes de enero", agregó.

"Si tenés plata para prestarme te puedo pagar la droguería. Si no tenés, yo no tengo la disponibilidad posible para poder mantener el 100%. Si no cumplimos con los plazos, nos cortan el servicio", remarcó.

En este contexto hoy a las 13, el área de farmacia de PAMI San Luis, a cargo de Laura Fernández, recibirá a los farmacéuticos. "Es para generar una mejor comunicación para que nuestros afiliados tengan la mejor atención y no tengamos situaciones de incomodidad. Hemos aceitado el sistema de entrega de medicamentos, más todas las situaciones de excepción que se planteen", dijo Hector Urquiza, a cargo de la entidad en la provincia, quien aclaró que no se hablará de los problemas que atraviesan las farmacias. "Todavía no, porque no tenemos ningún pedido formal de las farmacias. De todos modos es una situación que se maneja de nivel central. Eran convenios por porcentajes, no por valores, cualquiera sea la inflación, se va a mover de acuerdo a ese número", contestó.

"El encuentro es para ver los servicios que están prestando, como lo ven ellos y nosotros. La idea es ponernos a trabajar en acuerdos comunes para que los afiliados hagan más fácil los trámites", coincidió Albanessi. Alfonso, en cambio, indicó que más detalles de su postura se sabrán en aquella reunión.

"PAMI tiene una cobertura de medicamentos del 100%. Independientemente de la farmacia que lo entregue o no. No tenemos contratos con farmacias en particular. Lo comunicamos a nivel central y ahí seguramente se tomarán las sanciones correspondientes", dijo por último, consultado sobre la decisión de Farmacias Quintana.