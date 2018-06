¿Sale de memoria?: Jorge Sampaoli repetiría el equipo ante Francia

Pérez tiene una molestia en el glúteo pero el cuerpo técnico confía en que llegaría para el sábado. Aunque no está confirmado, trascendió que el sábado van a jugar los que vencieron a Nigeria.

El mediocampista de la Selección Argentina Enzo Pérez se entrenó este jueves de manera diferenciada, pero el cuerpo técnico encabezado por el técnico Jorge Sampaoli confía en que pueda estar disponible para jugar ante Francia el próximo sábado.

Aunque el entrenador aún no dio indicios de los once que saldrán a jugar ante el conjunto francés el sábado a las 11, trascendió que podrían jugar los mismos que empezaron disputando el partido frente a Nigeria: Franco Armani, Nicolás Tagliafico, Marcos Rojo, Nicolás Otamendi, Gabriel Mercado, Ángel Di María, Ever Banega, Javier Mascherano, Enzo Pérez, Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. Sería la primera vez que Sampaoli repite los titulares en 15 partidos (lleva dirigiendo cuatro encuentros de eliminatorias, siete amistosos y tres en el Mundial).

Pérez, cuya presencia había estado en duda para el partido frente a Nigeria, no pudo practicar junto a sus compañeros debido a que tiene una molestia en el glúteo izquierdo. Hizo trabajos en el gimnasio, mientras que los otros jugadores realizaron tareas en el campo de juego.

Pese a la molestia, Sampaoli es optimista de que Enzo pueda llegar en buenas condiciones al partido en el que Argentina se medirá ante Francia, por los Octavos de Final del Mundial de Rusia.

El plantel de la Selección argentina volverá a entrenarse el viernes en Bronnitsy y luego viajará hacia la ciudad rusa de Kazán donde el DT dará una conferencia de prensa junto con un jugador del equipo.