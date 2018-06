Buscan controlar al Municipio para que cumpla con las ordenanzas

El incumplimiento o cumplimiento parcial de algunas ordenanzas y de los proyectos de Declaración, fueron los disparadores que impulsaron a la concejal, Daniela Belén Serrano, y a sus compañeros del bloque Frente Unidad Justicialista, a delinear un proyecto para la creación de una comisión especial que se encargue de hacer un seguimiento y controlar que se cumplan. La idea tuvo una buena recepción por sus colegas de los diferentes bloques y espera poder presentarla "en dos semanas", estimó Serrano.

En la sesión pasada esta edil presentó un proyecto que se desprende del presupuesto y de la tarifaria 2018 que fue aprobado en la última sesión del 2017. "El Ejecutivo municipal pidió que las casas de juegos de azar dejen de pagar por actividad comercial, y pasaran a pagar por máquina instalada. Ahora estas empresas pagan 250 unidades monetarias municipales (UMM) por mes, que son alrededor de 500 pesos. Como esa recaudación se vio incrementada, previmos en la ordenanza de la tarifaria que un porcentaje de ese extra, el 30 por ciento, fuera destinado a campañas de concientización sobre la ludopatía. Esta norma está vigente hace más de seis meses y el Municipio aún no hizo algo al respecto", manifestó.

Agregó que los proyectos de Declaración que aprueba el Concejo "tampoco se tienen en cuenta, y aunque que no es obligación del Ejecutivo cumplirlos, son problemas que tiene la gente y a los que debemos darle solución. Que el Concejo apruebe ordenanzas que el Municipio tiene la obligación de ejecutar y hacer cumplir, y no lo hagan es de gravedad institucional. A veces ni siquiera son publicadas en el Boletín Oficial. Trabajamos en los proyectos, hablamos con la gente en los barrios, juntamos las firmas, y que no se cumplan nos parece una estafa, porque la mayoría de estas ideas las planteamos por los pedidos de los vecinos, entonces ¿De qué vale todo ese trabajo?", cuestionó.

La concejal del interbloque Avanzar Cambiemos, Celeste Aparicio, aseguró que la iniciativa "es excelente". "En la Cámara de Diputados existe la Comisión de Seguimiento Legislativo para controlar que se cumplan las leyes. También sucede que el Boletín Oficial ya no nos llega en papel, sino que el Municipio hace una publicación en su página web, entonces nos cuesta mucho saber si publicaron las ordenanzas sancionadas", agregó.

El incumplimiento de los proyectos de Declaración es un tema que preocupa también al edil del bloque unipersonal Identidad Popular, Luis "Piri" Macagno.

"Los vecinos nos piden obras, sale la declaración de interés, y el Ejecutivo nunca lo hace. Ahora, sobre este proyecto que me parece muy bueno, propuse que todas las declaraciones que fueron aprobadas y que no se hayan hecho se incluyan en el presupuesto del año que viene", aseguró.

"Esto tiene que ver con la falta de respuesta del Municipio a los instrumentos del Concejo Deliberante. Hace dos años, propuse una ordenanza que fue aprobada. Era para poner cambiadores para bebés en el baño de varones. Sólo están en el Concejo Deliberante. No les importa, entonces hay un ninguneo y un menosprecio al trabajo y a los vecinos. Yo no voy por la calle inventando un semáforo, son los vecinos los que te lo piden", señaló.

Serrano añadió que la comisión especial duraría un tiempo determinado "por lo general hasta que cumpla su objetivo".

Otra facultad que tiene este instrumento legal es la posibilidad de aplicar sanciones al Ejecutivo si no ejecuta las normas vigentes, ya que se incurriría en "incumplimiento de los deberes de funcionario público y podría abrirse un juicio político. Eso también es una de los ítems que está en discusión", dijo. También contó que las reuniones de esta comisión podrían ser una vez al mes.