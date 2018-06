Cuatro veces CAP

El Campeonato de Pista de Tierra puso cuarta en el tradicional El Trébol de Villa Mercedes, donde una treintena de autos, entre las tres divisionales, brindaron un show excepcional.

Los ganadores fueron Facundo Sáenz en la 1400cc; Cristian Becher en la 1100cc y Martín Longo en el TC4000.

En esta fecha no tuvo participación el TC Mercedino. En su lugar, los organizadores decidieron darle vida a una nueva categoría: el TC4000 Light, aunque en esta oportunidad la cantidad de inscriptos no estuvo a la altura de lo que solicita el reglamento y tuvo que compartir grilla con el TC4000 B.

En la divisional 1400cc, Facundo Sáenz obtuvo la serie y la final. Eduardo Roldán siempre estuvo al acecho por arrebatarle el puesto, pero se tuvo que conformar con ser escolta.

Un histórico como Leo Gregorio volvió a ser protagonista y se quedó con el tercer lugar de la general.

Cristian Becher, de regreso a la categoría que lo vio nacer, contó con un auto contundente y con un manejo sin fisuras: logró su batería y la final.

La otra serie quedó en manos del actual monarca de la categoría, Sebastián Pérez, quien hizo su trabajo y concluyó como escolta y así sumó puntos importantes para el campeonato. Daniel Becher fue tercero.

La fecha pasada, por problemas personales, Martín Longo no pudo concurrir. Pero este fin de semana el local recuperó el tiempo y los puntos perdidos.

Longo logró la pole y en la final no tuvo contrincante: relegó al segundo puesto a Diego Del Bosco y a Cristian Capussotti al tercero.

En el TC4000 Light Orlando Casale, con más de 70 años de edad y casi 60 de trayectoria, fue el destacado de la jornada y se alzó con la victoria.

La escuelita de karting, a cargo de Mauricio Azcurra en conjunto con la Asociación Mercedina de Volantes y que cuenta con una veintena de pilotos, pudo desarrollar la segunda fecha del año.

Clasificación

1400cc FINAL (12 Vtas)

1) Facundo Sáenz

2) Eduardo Roldán

3) Leo Gregorio

4) Carlos Amabile

5) Maxi Reynoso

1100 cc Final (12 Vtas)

1) Cristian Becher

2) Sebastián Pérez

3) Daniel Becher

4) Daniel Calabuig

5) Lucas Muñoz

6) Marcelo Muñoz

7) Fernando Carreño

8) Martín Payero

9) Julio Morán

TC4000 y TC Light

1) Martín Longo

2) Diego Del Bosco

3) Cristian Capussotti

4) Orlando Casale (Light)

5) Lucas Fertonani

6) Daniel Dinizo

7) Leonte Muñoz

8) Lesli Nievas

9) Eneas Rimondi (Light)