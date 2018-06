Senado: el PJ acusó al PRO de dilatar el debate del aborto

El senador peronista Pedro Guastavino acusó ayer a la vicepresidenta Gabriela Michetti, y los senadores del PRO Federico Pinedo y Esteban Bullrich de que tenían "la estrategia de dilatar el tratamiento" por la legalización del aborto, al tiempo que rechazó la posibilidad de que la iniciativa sea modificada en la Cámara alta. El debate está previsto para el próximo 8 de agosto.

"Yo creo que hay senadores que están planteando modificaciones. Nosotros queremos que el proyecto se apruebe como vino, así no tiene que volver a Diputados. Se tiene que votar por sí o por no", advirtió Guastavino.

El legislador entrerriano aseguró que hubo "caprichos de la vicepresidenta con los giros a comisiones".

"Hay una norma no escrita en el Senado: cuando hay un proyecto de ley de esta envergadura, si bien la vicepresidenta está facultada para girar como ella prefiera, se consensúa con los presidentes de los bloques. Eso es lo que tendría que haber hecho. Michetti, Pinedo y Bullrich tenían la estrategia de dilatar el tratamiento del proyecto cuando se vislumbraba un avance en el Senado", se quejó.

En declaraciones a la radio Futurock, el senador confió en que la norma que obtuvo media sanción en Diputados "va a ser aprobada en el Senado".

"Ya tengo una posición formada, pero en general, los argumentos son muy sólidos para avanzar en la aprobación de la ley. Ojalá que con el tratamiento que vamos a hacer en comisiones algunos indecisos se convenzan de votar a favor", dijo.

Mientras una organización no gubernamental opuesta a la legalización del aborto convocó a realizar una movilización para hoy a la Quinta de Olivos para exigirle al presidente Mauricio Macri que "cumpla con sus promesas de campaña" y rechace la iniciativa que debate el Congreso.

La ONG "Asociación Civil Centro de Desarrollo y Atención Social Amor en Acción", que encabeza Cecilia Otero llamó a una protesta a partir de las 19 en el cruce de las avenidas Maipú y De Benedetti, en la localidad de Olivos, para marchar desde allí a la residencia presidencial.

Según informó a través de un comunicado, la protesta es "reclamarle al presidente Mauricio Macri que cumpla con sus promesas de campaña y con su plataforma política de proteger a la vida desde la concepción".

El edificio del Congreso volvió a ser el miércoles escenario de nuevas marchas, simultáneas, a favor y en contra del proyecto de despenalización del aborto, que ya fue sancionado en Diputados y en breve comenzará a ser tratado en comisiones del Senado.

Separados por un cordón policial, los integrantes de cada movilización se manifestaron con banderas y pañuelos con el color característico de cada una.