El rapero Paulo Londra llega a Villa Mercedes

Con tan solo 19 años, el rapero Paulo Londra creó su primer hit que en su canal de "Youtube" llegó a las 72 millones de visualizaciones. De la nada dejó las plazas de Córdoba donde tiraba versos con sus compañeros y conquistó teatros, boliches y salones repletos de adolescentes enloquecidos por su particular simpatía y estilos desfachatado. Hoy a las 20:30 se presentará en "Espacio Mitre" de Villa Mercedes en una "Matinée" organizada especialmente para él y su ejército de fanáticas. Luego, en el mismo lugar, dará su show para mayores de 18 años después de la medianoche.

Su primera canción salió a la luz en enero del 2017 y la temporada veraniega logró que Londra subiera los escalones del éxito en cuestión de segundos. Felicitado por colegas del género musical y producido por grandes empresarios, Paulo aún no tiene disco propio pero sus canciones son escuchadas en las grandes plataformas mundiales.

En su repertorio, inundado de trap, rap y hip hop, hay canciones de amor pero también versos directos a todos aquellos que hablan mal del prematuro rapero.

"Nena maldición", "Condenado para el millón", "Rélax", "Te amo" o su reciente hit "Dímelo" podrán ser escuchadas hoy a la noche en la doble función que tendrá todo el estilo que Londra trae consigo.

La productora que organiza la matinée de hoy informó que las entradas anticipadas tienen un costo de 250 pesos y es apto para chicos hasta 16 años. Además, los adolescentes deberán ingresar con sus padres, quienes tendrán la dicha de no abonar la entrada.