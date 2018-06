Pinedo consideró que el proyecto de legalización del aborto será modificado por el Senado

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, consideró este viernes que el proyecto de legalización del aborto será modificado porque hay "una mayoría de senadores que piensa que la sanción de Diputados es difícil que quede como está".

Pinedo se expresó así frente al debate que comenzará el próximo martes en el plenario de las comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales sobre el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, que el Senado votará el 8 de agosto.

El referente de Cambiemos sostuvo que mientras hay senadores que están trabajando "con mucha convicción, unos por la ratificación de lo de Diputados y otros por buscar una alternativa", hay otros que "no están cómodos con ninguna de las dos posiciones extremas: ni con la sanción de Diputados, ni tampoco con simplemente decir que no".

Es por eso que Pinedo evaluó que hay "una mayoría de senadores que piensa que la sanción de Diputados es difícil que quede como está, porque tiene un par de temas que para muchísimos, más allá de las posiciones pro aborto o contra el aborto, les parece que están mal".

Si el proyecto recibe modificaciones deberá ser devuelto a la Cámara de Diputados, que podrá aprobar los cambios o ratificar la iniciativa original si reúne la misma mayoría con la que el Senado lo apruebe.

En efecto, los tres senadores por Córdoba, Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez y Carlos Caserio, ya anticiparon que están a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo pero no en los términos que contempla el proyecto, mientras que otros se inclinan por la despenalización sola, es decir, que el aborto no sea un delito de prisión.

"Somos muchos los que creemos que no es lo mismo que el Estado no meta presa a una mujer, que el Estado se dedique a hacer abortos por sí mismo. Que es la diferencia de descriminalización, o no aplicación de penas, por un lado, u obligar a todas las instituciones a hacer abortos", afirmó Pinedo en una declaración radial.

En este sentido, el presidente provisional del Senado agregó: "Ya no estamos hablando de poner presa a la gente, sino de ver cuál es el mejor camino de afrontar un tema que es un drama".

Respecto del plenario de comisiones que se reunirá el próximo martes, Pinedo indicó que en ese primer encuentro se decidirán cuales son las instituciones y entidades que irán al Senado para hablar sobre el tema.

"Tal vez sean tantas como cien, o alguna cosa así, lo decidirán los presidentes de las comisiones que tengan que intervenir, y ahí empezarán unas reuniones periódicas, que van a terminar el 1 de agosto con una reunión de las comisiones en conjunto para dictaminar", detalló.

Por último, contó que el presidente Mauricio Macri le pidió que "ningún senador diga o pueda decir que vota por A o por B porque tiene algún pedido del Gobierno nacional".

"Lo único que quiere el Presidente, ´transmitilo así´, me dijo, es que cada senador vote de acuerdo con su conciencia y que nadie pueda decir otra cosa distinta que esa. Que cada uno se haga responsable de lo que piensa y no hable de cosas que no son", concluyó.

