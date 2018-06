La escuela "Montessori" sacó a relucir su ciencia

Milton, un morocho de ojos grandes y sonrisa ancha, se levantó de su silla impaciente. Tomó un frasco con agua sucia y lo derramó sobre un filtro fabricado con botellas, piedras y arena. "La echo por acá y después sale limpia. Es para cuidarla y reciclarla", explicó y se aplaudió a sí mismo. El nene tiene once años y un retraso madurativo. Es alumno de la Escuela Especial Nº 6 "Doctora María Montessori" y uno de los tantos chicos que ayer vencieron sus limitaciones y se pusieron al frente de los stands de la Feria de Ciencias, Arte y Tecnología del colegio.

Desde las tres de la tarde, los pasillos de la esquina de Bélgica y Maipú fueron copados por mesas con experimentos, carteleras, gráficos, juguetes caseros, plantas, macetas y la sabiduría de los estudiantes de los tres niveles de la institución anfitriona. Como invitados se sumaron algunos proyectos de la Escuela Nº 46 "León Guillet" y de los centros para discapacitados "Newen", "Triada" y "Tierra de Sol".

"Ésta es la instancia institucional de la escuela para elegir a los que nos van a representar en la Feria Regional. Pero también es muy importante para nosotros porque nos permite mostrar el trabajo que hacen los chicos durante el año y es una oportunidad para integrarnos con otros colegios y centros especiales", valoró la directora Liliana Arias.

"Hablá vos", le pidió Miguel a su compañero. Gonzalo le replicó: "No, yo no. Decile vos". Hasta que Iara, con carácter y firmeza, interrumpió: "Hablo yo". La muchacha con síndrome de Down mostró los saquitos de té caseros que elaboraron con ruda, romero, menta, laurel y orégano, entre otras hierbas naturales. "Hacen bien para la panza, para cuando te tomás un fernet", añadió con picardía Maximiliano, el cuarto integrante del grupo.

En el resto de los stands, los alumnos mostraban la misma alegría y naturalidad. Los más desenvueltos tomaban la voz cantante, otros aportaban algún dato complementario y los más tímidos simplemente saludaban y se reían, mientras los docentes apuntalaban cuando alguno olvidaba su discurso.

"A ellos les encanta que venga gente de afuera y poder mostrar lo que hacen. Cada sala trabajó con su profesor de referencia algún tema científico o artístico, en base a las exigencias de la feria pero adaptado a sus posibilidades", expresó la directiva.

Las temáticas fueron variadas. Además de los saquitos de té y los purificadores de agua, hubo instrumentos musicales construidos con elementos reciclados, una dentadura gigante para mostrar la limpieza bucal, macetas y candelabros hechos con cemento, y explicaciones sobre la separación de los residuos, la alimentación sana y los animales de la granja, entre otros.

El colegio tiene la particularidad de ser el único público de la ciudad en ofrecer educación especial. Tiene 138 alumnos entre el nivel inicial, primaria y secundaria. Cuenta con una salita de estimulación temprana que recibe bebés a partir de los 45 días de vida y su propio club de pintores.