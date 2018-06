Analizarán los restos humanos para establecer si son de Rubilar

La probabilidad está. Pero la certeza no. Eso trató de dejar en claro este viernes el fiscal Maximiliano Bazla sobre la posibilidad de que los restos óseos que hallaron en un campo, al este de Las Isletas, sean de Juan Carlos “Pupi” Rubilar. Pues, aunque una hermana del joven desaparecido el 4 de febrero haya reconocido con lágrimas que la remera y la zapatilla encontradas cerca de los huesos son muy parecidas a los que usaba el chico discapacitado, sólo las pericias de ADN podrán confirmar sin margen de error el peor de sus miedos.

Este viernes, alrededor de las nueve de la mañana, en presencia del juez Alfredo Cuello, la forense Alba Pereira, el fiscal y su abogado Jesica, la hermana de “Pupi”, reconoció los elementos hallados en el campo “La Laura”. Dijo que la zapatilla del pie derecho encontrada es parecida a la que usaba su hermano, que calzaba 38,8, pero siempre le compraban talle 39. Manifestó lo mismo sobre la remera mangas cortas, azul petróleo y con un agujero en el centro de la parte delantera, que le exhibieron.

Bazla le dijo, entonces, a Jésica lo mismo que le remarcó a la prensa dos horas más tarde: “Son sospechas. No podemos aseverar que los restos encontrados son de Rubilar. Hasta que no nos lleguen los informes de las pericias no podemos confirmar que estemos ante el cuerpo del chico buscado”. Esos estudios a los que se refería son, por un lado, genéticos y, por otro, antropológicos y forenses. Aunque los responsables de Laboratorios Puntanos no se lo han comunicado oficialmente, sino sólo de manera informal, los mismos cuentan con la capacidad técnica para hacer el examen de ADN, y por eso serán sus profesionales los que se ocuparán de realizar ese análisis, informó Bazla.

“El estudio antropológico, que es para establecer el tiempo que el cuerpo llevaba ahí, si tenía lesiones y demás circunstancias que nos permitan reconstruir lo que pasó, estuvimos averiguando, pero en la provincia no se hace”, comentó. No obstante, subrayó, tratan de comunicarse con organismos de Córdoba y Buenos Aires que cuentan con un cuerpo forense especializado en la búsqueda de personas desaparecidas.

Respecto a cuánto demorarán en estar los resultados de esas pericias el funcionario no pudo dar precisiones, pero aclaró que los tiempos de los laboratorios no son los mismos que los de la Justicia. “Hay que esperar y respetar el tiempo que le lleva al personal de los laboratorios hacer esos análisis, enviarnos esos informes y, luego, cotejar los ADN con el de otros estudios”, explicó.

Mientras tanto los restos continuarán en la morgue judicial de Villa Mercedes. Están allí, sellados y protegidos, desde el mediodía del jueves, luego de ser individualizados y recolectados del maizal de “La Laura”.

Los huesos estaban esparcidos en un radio de 100 metros a la redonda sobre ese campo, de 380 hectáreas, al que hace tres semanas le habían levantado la cosecha. Los restos de mayor de tamaño, como la cabeza y la pelvis estaban a unos metros de la siembra, sobre un colchón de pasto llorón. A unos 20 metros de allí estaba la remera y a unos 150 metros, la zapatilla, refirió el funcionario.

Como las partes óseas halladas constituyen sólo el 60 de un esqueleto los policías, a cargo del oficial principal Juan Zavala, subjefe de la Subcomisaría 24ª, continúan rastrillando la estancia, localizada a medio camino entre Las Isletas y Lavaisse, a la altura de la ruta 11, en busca de más rastros del joven de 29 años. Uno de los elementos que los investigadores no pierden la esperanza de ubicar es la bermuda de jean que usaba “Pupi” la noche que desapareció, pues ese tipo de tela tiene mayor resistencia al tiempo y a las inclemencias del clima.