Piden más controles y un plan de acción para frenar el caos de tránsito

El centro de San Luis es una olla a presión. En los horarios pico, los embotellamientos se multiplican no sólo en el microcentro sino también en los accesos a los barrios de todos los puntos cardinales, y alimentan la sensación de que la ciudad vive un colapso vehicular. La cifra de autos y motos que circulan no para de crecer, los estacionamientos públicos y privados son cada vez más demandados. Ante este combo, crece el reclamo de taxistas, conductores de transportes escolares y hasta de especialistas de tránsito, que piden más controles en la vía pública de las ordenanzas vigentes y un plan de acción que permita combatir la ley de la selva que, aseguran, impera en las calles de la capital.

En Villa Mercedes, la radiografía del problema no es tan diferente. Aunque en la cabecera del departamento Pedernera los vecinos deben lidiar más con las motos, que llevaron al policlínico regional "Juan Domingo Perón" a declarar "una epidemia sobre ruedas" y obligaron al Municipio a establecer la "emergencia vial”.

Los últimos datos oficiales disponibles de la capital son de un estudio de 2014 del Automóvil Club Argentino, que fue realizado por un convenio con el Municipio capitalino. El informe indicaba que en un lapso de 16 de horas de análisis, 152.924 autos ingresaban al centro, seguidas de 17.436 motos y las arterias más elegidas eran avenida Perón y Bolívar, Roca y Perón; Chacabuco y España; Hipólito Yrigoyen y avenida España; y Lafinur y Roca, hoy rebautizada como Juan Gilberto Funes. Ya en ese entonces se percibía un problema en el tránsito puntano. Esto se suma a que este año el por entonces director de Tránsito Municipal, Ricardo Arrieta reconoció a este matutino que sólo contaba con 16 inspectores para toda la ciudad, una declaración que derivó en el pedido de renuncia, y el Juzgado de Faltas Municipal aseguró que de 11 mil multas labradas en el primer cuatrimestre de 2018, un 95% fue por mal estacionamiento. Para los choferes de transporte escolar, taxistas y conductores, también todo ha empeorado.

Para Jorge Fernández, presidente de Asociación de Titulares de Taxi, la situación es complicada sobre todo "en el cajón del microcentro, entre Maipú, 9 Julio, Bolívar y Chacabuco". Y marcó un problema en particular: la falta de notificación de las actividades en la vía pública. "Cualquier persona te corta las calles y genera otro problema más, habiendo tantos lugares donde se pueden hacer distintas actividades. Nadie está en contra de que lo hagan, pero en el microcentro ya no da para hacer esas cosas. Y directamente no avisan, simplemente hacen los cortes", detalló.

Los taxistas incluso plantearon al Concejo Deliberante la propuesta de sacar el estacionamiento en el centro y dejar que sólo el transportes público y semipúblico circule por Bolívar, Chacabuco y Maipú. "Las calles han quedado chicas. Hay que empezar a rever ciertas cosas. Es incómodo manejar en San Luis", concluyó.

Según Jorge Barroso, secretario de la Unión de Transporte Escolar en San Luis, hay tres salidas de colegios que generan todo un trastorno para la circulación. En el Instituto Aleluya de 7:40 a 8 de la mañana desde General Paz a Pedernera, se hace intransitable. "Hay dos inspectores, pero no pueden hacer nada, porque no solamente utilizan para bajar las criaturas, sino que se van adentro los papás y vuelven", describió. A ellos se suman la Normal Mixta, a las 17:30. "Paran en cualquier lado, en las ochavas de las esquinas, en las paradas de los colectivos, es un desastre", apuntó. Y por último está el jardín de la Escuela Paula Domínguez de Bazán, por Colón, a las 9, al mediodía y a las 15. Para el conductor, de más de 20 años en el rubro, el problema está en una combinación de falta de rigurosidad en los controles y mala educación vial por parte de padres, e incluso directivos de las escuelas.

"Acá es facilísimo, la solución es hacer respetar la ley. El cajón amarillo indica parada de transporte escolar. La gente ya sabe que no podés estacionar en doble fila, parar en ochava, la rampa de discapacitados o en paradas indebidas. Muchas veces te dicen 'yo también traigo niños'", recordó. Allí, en el lugar asignado a los coches escolares, se dan otras situaciones incómodas. Barroso indicó que en algunas oportunidades trabajadores del estacionamiento medido han cobrado el espacio a conductores y en otras, directivos y docentes de escuelas se apropian de él. "Los papás y yo también, me incluyó, todos los que manejamos, si pudiéramos llegar con el auto hasta el frente del supermercado, lo haríamos. ¿Por qué en otras ciudades el tránsito no es quizás tan caótico? Porqué uno se para en doble fila, está el policía y chau, está en infracción. De ese modo vamos a ir acostumbrándonos a respetar las ordenanzas vigentes", resumió. Por último destacó la iniciativa de algunos colegios como el Don Bosco, donde existen espacios diferenciales para particulares (Caseros) y el transporte escolar (Tomás Jofré).

El tema de las multas no es casual. Alejandro Ferrari, juez de Faltas Municipal, remarcó que la cantidad de infracciones en los primeros cuatro meses del año y el alto porcentaje que fueron exclusivamente por mal estacionamiento obedecen a que "en la ciudad no hay política de tránsito. Tiene que haber un funcionamiento integral de los poderes municipales para que todo funcione", afirmó. "No digo que no se hagan. Pero los semáforos en rojo, nunca son tomados en cuenta. Se podría implementar lo de la fotomulta", dio como ejemplo. Y puso el acento en que la falta de personal para notificar puerta a puerta a los infractores y la paralización de la aplicación del sistema electrónico generaron un trastorno para el cobro de multas.

"Participamos de una capacitación de inspectores, lo dejamos de hacer porque el Ejecutivo dejó de tener contacto con nosotros. Estamos aislados", remarcó el juez.

Federico Cacace, que actualmente se desempeña como concejal de San Luis Somos Todos, la fuerza política del intendente Enrique Ponce, habló con El Diario, a diferencia de múltiples funcionarios de la Comuna que intentó contactar este matutino sobre la problemática de tránsito. Mientras se desempeñaba como secretario de Gobierno en la primera gestión de Ponce, fue que se dieron las primeras conclusiones del estudio del Automóvil Club Argentino. Poco después, durante la segunda gestión, se implementaron cambios de circulación en Falucho y Constitución, extremo sur; y en Justo Daract y Sucre (En esta última intersección se dio marcha atrás con la medida por el reclamo de vecinos y comerciantes). Además se amplió la zona de estacionamiento medido en el frente de la Universidad Nacional de San Luis, la Dirección de Rentas y el Poder Judicial y se instaló un semáforo en Bolívar y Maipú. Y anticipó que aún quedan "recomendaciones" del ACA por aplicar. "Es complicado. Es una ciudad antigua de calles angostas, donde todo está concentrado en zona céntrica. Es una ciudad que no estaba preparada para esta cantidad de autos", dijo el edil, que remarcó la utilidad del estudio porque "nos arrojó datos con rigor científico".

"Son temas que siempre existieron, pero los presupuestos son limitados. Si tuviéramos recursos ilimitados, traeríamos la solución en el momento. No digo que no sea grave, es complicado y a medida que el parque automotor crece, más complicado se va poniendo. No creo que haya soluciones mágicas", dijo, cuando se le consultó sobre si la situación del tránsito había empeorado o no para él en la ciudad.

Un plan conjunto

Para Fabián Pons, ingeniero mecánico que preside el Observatorio Vial Latinoamericano, la solución es un plan integral en el que intervengan Nación, Provincia y los municipios. "Hay que trabajar en un plan sistémico, no una 'campañita', algo que tenga una visión de 20 años, modificando conductas y que esas conductas se transformen en cultura. Si no se modifica la cultura no se va a solucionar nada", aseguró vía telefónica.

Tanto el problema como la solución del caos de tránsito tiene múltiples aristas, explicó Pons. "A las ciudades les cuesta modificar la infraestructura y el crecimiento del parque automotor hace que cada día se haga más complicado moverse. Además fallamos en la educación y en la concientización. El control es muy laxo y las penas son leves. Nos falta infraestructura. No hay un solo aspecto de la seguridad vial que esté bien armado", enumeró. Pero para el especialista por sobre todas las cosas "somos muy maleducados, no respetamos las normas, pensamos sólo en nosotros y los demás que se joroben, y es muy difícil modificar la conducta personal. Los siniestros en un 90% tienen como causa principal los errores humanos", remarcó.

¿Por qué trabajar desde varias disciplinas? "El tema técnico que podemos hacer sobre seguridad vial, hay que verlo desde el punto de vista sociológico, de cómo piensa una comunidad en general y desde el punto de vista médico, porque no es lo mismo tratar un siniestro que involucra a un peatón que uno con un vehículo. Hay que trabajar muchísimo con el Poder Judicial para amalgamar las funciones, que no sean solamente multas emitidas en cuanto a lo monetario, sino que haya ciertas infracciones que impliquen quita de licencia de conducir y en algunos casos prisión, sin tener que llegar a un siniestro necesariamente", afirmó. Por último, destacó a la distancia como "buenas iniciativas" el sistema de auto compartido y la restricción vehicular junto a la búsqueda de servicios de transporte público más eficientes.