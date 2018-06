Un “gesto” al Presidente e instrucciones de una receta PRO

Fue una semana para estrechar lazos con el gobierno nacional para el intendente de la ciudad de San Luis Enrique Ponce. Todo empezó teñido de celeste y blanco cuando el pasado 25 de Mayo el jefe comunal prefirió asistir al Tedéum de la Catedral Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires para acompañar al presidente Mauricio Macri en vez de participar de la tradicional celebración que también se hace en la capital puntana. A ese “gesto” se sumó el martes una reunión con el propio Macri y otros intendentes de diferentes ciudades que son capitales de provincia. La cita fue en el Salón Eva Perón y también participaron el ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el subsecretario de Relaciones Municipales, Lucas Delfino.

En esa reunión Macri les impartió a los caciques comunales directivas de su propia receta económica: les pidió que hagan un ajuste. El pedido sorprendió a algunos aunque no resulta extraño ya que ese “achique” forma parte también de la letra chica (poco difundida) de aquel famoso Pacto Fiscal que casi todas las provincias firmaron, excepto San Luis. “Macri les pidió a los que todavía no hicieron el reacomodamiento de sus plantas municipales y las tasas que se pongan a trabajar en eso", reconoció Delfino cuando fue consultado sobre los términos de la reunión, todo contra la promesa de que, pese a los anuncios de recortes anunciados, no se pararía ninguna obra que haya comenzado.