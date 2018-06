Analizan sancionar a los padres de seis menores que cometieron ilícitos

Unas seis denuncias a adolescentes de entre 16 y 18 años, fueron remitidas por la Comisaría del Menor al Juzgado Contravencional con jurisdicción y competencia exclusiva en los departamentos Pueyrredón, Pringles y Belgrano, con asiento en la ciudad de San Luis, que encabeza María Itatí Zudaire. Ella se encargará de analizar y eventualmente sancionar a los tutores de los jóvenes con multas económicas o tareas comunitarias, algo que sería inédito. Si bien no especificaron los ilícitos cometidos por los menores por estar "bajo secreto de sumario" -manifestó Zudaire- los delitos que toma este juzgado son los que figuran en el Código Contravencional. Entre ellos, el daño a la propiedad privada o pública, o portación de armas de fuego. "Lo que implicará sancionar el incumplimiento a la responsabilidad parental y que los padres asuman el comportamiento de sus hijos", indicó.

Zudaire advirtió que igualmente "el chico va a responder por su delito. Se le van a aplicar las penas que correspondan según lo que haya hecho. Lo que se prevé es la responsabilidad de los padres que, cuando por la omisión del deber de cuidado o del debido ejercicio tutelar de los chicos, cometan un delito. Ahí se les aplicará una sanción, una multa o hacer tareas comunitarias, por ejemplo que vayan a la Escuela de Padres del Ministerio de Desarrollo Social. Ésas son las sanciones, pero el adolescente también responde por lo suyo".

Dijo que la pena recae sobre los dos padres en caso de que estén casados, sobre el que tenga la custodia o tutor del menor. "El adolescente será juzgado por un juez de Familia y los padres por este Juzgado Contravencional", remarcó y recordó que "los menores de 16 años son inimputables, es como si no hubiesen cometido el delito".

Aclaró que "las responsabilidades civiles y penales que se puedan generar por el delito del menor, no serán resueltas por el Juzgado a mi cargo, por no tener atribuida legalmente dicha competencia, pero sí la de aplicarle sanciones al padre o tutores. O en el caso de los que están encargados en la custodia de las personas que antes llamaban enajenados y que actualmente se conocen como aquéllas que tiene la capacidad restringida, por ejemplo, los enfermos mentales, que los dejen vagar por las calles y que representan un peligro para sí y para terceros”.

Zudaire manifestó que el procedimiento comienza con el envío de los sumarios de la Policía. "Uno va dirigido al Juzgado de Familia por el menor y otro al Juzgado Contravencional por los padres. Se pone en conocimiento el ilícito del adolescente y después se libra un oficio para que informe en qué estado está esa causa. Es importante que se inicie la investigación y proceso penal en contra del menor por el delito cometido, y luego citar a los padres y explicarles las sanciones. Los tutores, que tienen que ir con un abogado, se le toma una declaración, pueden ejercer el derecho a su defensa y ofrecer pruebas. En un plazo no mayor de diez días se dicta la sentencia”, comentó.

La jefa de la Comisaría del Menor, Ivana Bustos, expresó que "para la sociedad e incluso para nuestra tarea es una gran ayuda, nos va a favorecer un montón. Antes los juzgados estaban unidos, elevábamos las contravenciones al Juzgado de Familia. A veces llamábamos a los padres y no venían, entonces los teníamos que llevar nosotros a sus casas".

"Tenemos muchas causas de niños reincidentes, los delitos que cometen suelen ser robo, romper propiedad privada, por esos les hacemos una contravención al papá que tiene que estar al resguardo de ese menor, entonces el padre va a tener que pagar por eso y en caso de que no pueda hará trabajos comunitarios. Vemos que hay mucha ausencia de los padres, y ellos son los responsables de que delinquen los chicos. No les dan contención, cariño, amor. Ya no hay ni diálogo. Cada caso que trabajamos viene de los padres", comentó y agregó: "Como ahora se va a hilar más fino, vamos a tener más respuesta en estos casos".