El gasto público, ese monstruo que es inmanejable

En las últimas semanas asistimos a lo que podríamos denominar como un incremento en el cúmulo de problemas económicos que tiene el gobierno nacional. La devaluación del peso, el aumento de la inflación, la suba de tasas, la pérdida de reservas y la vuelta al Fondo Monetario Internacional (FMI) son el correlato de las dificultades que padece la coalición que habita la Casa Rosada y el país en su conjunto.

Y en el marco de esta agobiante situación, otra vez aparecen y rondan palabras como “crisis”, “ajuste”, “corralito”, “deuda”; y también comparaciones con los años '90 o con el gobierno de Fernando De La Rúa. En el caso particular del sector agroindustrial se vuelve a hablar de reinstalar las retenciones como método recaudatorio y de “control de la inflación”. Si bien esta última posibilidad por ahora quedó descartada, la idea sigue estando entre quienes la originaron y se encargaron de difundirla. Esos “informantes” están cerca del ministro coordinador Nicolás Dujovne y las desmentidas no han sido lo suficientemente convincentes.

Seguramente haya que esperar para conocer cuál va a ser el desenlace de toda esta historia. Pero lo que no puede demorar es la necesidad de que se realicen cambios en las políticas actuales, modificaciones que mejoren la salud económica de la Argentina. Y uno de esos cambios, el que vamos a describir sintéticamente desde esta columna, tiene que ver con el tan cuestionado “gasto público”. Pero no con el gasto tradicional del que se habla continuamente en los medios o en los foros económicos. No vamos acá a hablar de subsidios sociales, ni de tarifas, ni de obra pública; vamos a hablar del gasto político.

Sí, lo que nos cuestan nuestros representantes a nivel nacional o provincial y cómo se puede ahorrar dinero modificando algunas de estas cuestiones en las que seguramente la mayor parte del pueblo argentino estaría de acuerdo si se implementaran, ya que tendrían un “costo” menos doloroso sobre el conjunto de la sociedad, evitando en gran parte el ajuste tradicional que habitualmente se propone y que pasa, sin variaciones a pesar de los años transcurridos, por afectar a los más débiles.

¿Por qué preguntarnos sobre el gasto político es importante inclusive en una columna de temas rurales como ésta? La respuesta es sencilla: porque somos nosotros (y el resto de contribuyentes) quienes lo sostenemos a través de los impuestos que pagamos. Y en días como estos, donde se rumoreó sobre posibles cambios en la política de retenciones a la soja, el trigo y el maíz, y en los que se aumentaron los derechos de exportación al biodiesel; entender para que se utiliza el dinero que aportamos se vuelve una tarea fundamental. Y tal vez si todos nos preocupamos y alzamos la voz se empiecen a entender mejor las prioridades de un país que vive de crisis en crisis

Evolución del presupuesto nacional

Como mencionamos, el tema del déficit fiscal y de cómo gastamos la plata en la Argentina es una cuestión central en la actualidad. Para muchos, esta tarea es sencilla y la reducen únicamente a eliminar el gasto social. Y la verdad es que ése no es el único problema que tenemos cuando hablamos de gasto público. Hay una sangría de pesos de la cual muy poca gente habla y que tiene que ver con las erogaciones en la política. Y ahí es donde realmente se debe y se puede ajustar mucho. Posiblemente con esto solo no alcance, pero sería una señal fuerte en un país que, más que nunca, necesita gestos de quienes nos gobiernan.

Algo de ello se intentó en la crisis de 2001/2002 al ritmo del "que se vayan todos", pero el reclamo después fue rápidamente olvidado. Roberto Lanfranconi, especialista en la materia y autor del libro “Ellos Gastan”, nos explica cómo creció el gasto público total desde el año 2001 a la fecha. En base a sus datos podemos concluir en la locura de dinero que se destina a este fin en nuestro país y que sale de los bolsillos de los contribuyentes o de hipotecar las esperanzas de generaciones futuras.

Si comparamos el 2001 con el 2018, el incremento del presupuesto fue de 60 veces. Es decir, pasó de 50 mil millones de pesos a 2,9 billones de pesos. Lo que demuestra que pese al “gradualismo” que pregona el Gobierno, en los números fríos el gasto no baja, aumenta.

En los dos años del período de Mauricio Macri, este gasto se movió de la siguiente manera. En 2016 el Congreso de la Nación tenía un presupuesto de 11.600 millones de pesos y el actual es de 18.500 millones. En tanto que el de Presidencia casi que se duplicó en estos dos años y pasó de un presupuesto para gastos de 4.866 millones de pesos a uno de 9.900 millones.

Acá podemos ir viendo dónde tranquilamente se podría ajustar. Obviamente que si lo comparamos con los casi 3 billones del presupuesto nacional es poco. Pero si tomamos cada una de las partidas se va generando una cantidad de gasto superfluo importante, el cual podría reducirse considerablemente.

¿Cómo se distribuye el gasto en el Congreso? Según el presupuesto del año 2017, el Senado representa un costo total de 7.263 millones de pesos. El primer número que tenemos que considerar acá es que en la Cámara Alta hay 5.779 empleados, lo que nos permitiría concluir en que hay 80 empleados para cada uno de los 72 Senadores elegidos por el pueblo. Entonces, cuando pensamos en el costo de cada uno de los 72 Senadores, el número asciende a 8,4 millones de pesos por mes. En el caso de la Cámara de Diputados, el presupuesto total de este año fue de 6.581 millones de pesos, con un plantel de casi 6.220 empleados para los 257 Diputados. Esto nos deja un costo total por Diputado de 2,16 millones de pesos por mes.

Un ejemplo de lo desbocado del gasto público es lo que sucede con la imprenta del Congreso. En este caso el presupuesto fue de 552 millones de pesos, pero llamativamente hay una meta de impresión de 45 millones de páginas, lo que nos deja un costo de $12,2 por hoja. Un número grotesco para el funcionamiento correcto de un trabajo de este tipo. Imagínense que una imprenta privada, para sacar un libro de 100 páginas, cargara un costo de 1.200 pesos. Sería una empresa imposible de sostener sin quebrarla, ya que sus libros tendrían un precio que ningún lector estaría dispuesto a pagar.

Otro asunto emblemático en el Congreso es el de la biblioteca. En este caso, la cantidad de empleados es de 1.726 y el presupuesto alcanza los 1.959 millones de pesos. Ya la cantidad de empleados es insostenible, pero si además dividimos el presupuesto en los 365 días del año, podemos decir que la biblioteca nos cuesta 5,37 millones de pesos cada 24 horas.

El gasto político a nivel provincial

Cuando hablamos de la preocupación por el gasto de la política no sólo debemos referirnos a las erogaciones por parte del gobierno nacional. También tenemos que sumar lo que se gasta en cada provincia y en cada municipio del país.

Si tomamos como referencia el presupuesto 2017, tenemos que decir que durante el año pasado a cada ciudadano de Tierra del Fuego, por ejemplo, le costaba 14.900 pesos por mes sostener el gasto en su provincia, al de Buenos Aires 4.400 pesos y al de Córdoba 3.160 pesos.

En el caso de los legisladores provinciales, el número también es asombroso. De acuerdo con el informe de Lanfranconi en Capital Federal cada uno cuesta 3,7 millones de pesos por mes; en Buenos Aires 3,3 millones; en Chaco 3,1 millones; en Entre Ríos 2,6 millones, y así la lista sigue. Ojo, esto no significa que cada senador o diputado gane esta cantidad de dinero, esto es lo que cuesta el funcionamiento de los diferentes congresos en base a la cantidad de legisladores que tienen.

Si comparamos dos provincias diametralmente opuestas como Salta y Buenos Aires, nos podemos encontrar con algunas sorpresas, pero con el mismo resultado: el gasto político es siempre elevado. En el caso de Salta, con una población de 1,2 millones de habitantes hay 60 Diputados y 23 Senadores. Es decir, un legislador cada 14.626 habitantes. En Buenos Aires, con 10 millones de habitantes, tenemos 92 Diputados y 46 Senadores, lo que deja un promedio de un legislador cada 72 mil bonaerenses. Esto también demuestra la desproporción que hay en algunas provincias. Y si nos guiamos por extensión de territorio y cantidad de habitantes, Salta debería tener muchos menos legisladores.

Otro ejemplo puede encontrarse entre la ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba. En este caso las poblaciones son más o menos similares, 3,3 millones de habitantes Córdoba y 2,9 millones en CABA. También en representantes, 70 legisladores la provincia mediterránea (unicameral) y 60 la Capital Federal. El problema o la mayor diferencia está en el costo que representa un legislador. En la Ciudad de Buenos Aires cada representante le cuesta a los porteños 3,7 millones de pesos por mes, en tanto que en Córdoba el número es de 773 mil pesos. Es decir, que cada legislador porteño cuesta como 5 cordobeses y eso que la población que representa es menor y la superficie también. En Córdoba entran, por superficie, 812 ciudades como Buenos Aires.

Los ejemplos como los mencionados podrían extenderse por casi todo el país y van a ser siempre similares. Tajantes demostraciones sobre el deficitario y exorbitante gasto político en nuestro país. Claro que en el total del gasto público este ítem no es el principal, pero algo debe cambiarse si de verdad se pretende modificar alguna vez la historia y la suerte de la Argentina.

Para finalizar, dejo una definición de Lanfranconi, un incansable luchador contra el gasto público y autor de varios libros en los cuales nos respaldamos para escribir esta columna. “El Estado es como un obeso que come mucho, pero el colesterol lo tenemos siempre los contribuyentes. Cada vez con más impuestos, regulaciones y pobreza”.