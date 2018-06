"Saladitas": solicitarán la Banca del Vecino para denunciar al Municipio

Los comerciantes "autoconvocados" que aseguran que en el centro puntano funcionan "saladitas" de manera ilegítima, solicitarán la Banca del Vecino en el Concejo Deliberante de San Luis para denunciar al Municipio, al considerar que hubo una "complicidad" tácita para que al menos tres de esos comercios hayan obtenido la habilitación provisoria, pese a la existencia de distintas irregularidades en el proceso de tramitación. Mientras los denunciantes insisten en la clausura, la Comuna aún no cumplió con la presentación de un informe sobre los locales, a pedido del cuerpo legislativo.

"Al menos una de las clausuras fue ordenada y no la cumplieron, lo que significa que cometieron un delito en el que no sabemos cuáles son los grados de responsabilidad, pero de lo que no hay dudas es que existen", aseguró el abogado de los "autoconvocados", Guillermo Strazza, en referencia a la orden de cierre que emitió el Juzgado de Faltas Municipal y que la Intendencia acató con tibieza. "El único inspector que fue a cumplir el oficio con una faja de clausura bajo el brazo, dijo que se retiró ante la negación del dueño del negocio (ubicado sobre la calle San Martín, entre Ayacucho y Belgrano), sin siquiera que le firmen el acta. Parece un chiste porque se están burlando de la gente", sostuvo.

LEÉ LA NOTA COMPLETA EN LA EDICIÓN IMPRESA DEL MARTES 5 DE JUNIO