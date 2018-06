Las aventuras ya no sucederán más en Litchfield y la historia se mudará a Max. No existen detalles de cómo se desarrollará esta nueva emisión. A fin de mes podría salir el tráiler completo.

La empresa lanzó un vistazo de lo que podrá verse y anticipa cómo sigue tras el final de temporada. Aunque no se distingue mucho.

La cárcel de máxima seguridad en “Orange is the New Black” está de vuelta en Netflix. La serie volverá al servicio de streaming el próximo 27 de julio con su sexta temporada.

"Orange is the New Black" tiene fecha de regreso

La serie de Netflix tendrá seis temporadas hasta el momento. Foto: Internet.