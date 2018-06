“La Furia stand up”, con Naty de los Santos y "Tato" Broda llega a San Luis

Con el rimbombante título de “La Furia stand up”, el espectáculo cómico de la dupla de Natalia de los Santos y "Tato" Broda genera una combinación en la que no habrá que reprimir la cólera porque las carcajadas se contagiarán para canalizar la ira a través del humor y la risa. El logro es que el stand up sea una performance de autoayuda en dos funciones, mañana en Morrison Bar de Villa Mercedes, y el viernes en All Right Bar de San Luis.

La política, las amistades peligrosas, las parejas disparejas, hacer y no respetar las dietas son algunos de los ítems que Naty y "Tato" tienen a mano para reírse de ellos primero y después de las quejas populares, ya que el espectáculo cuenta con la originalidad de “la queja a distancia”: los asistentes escriben en un papel “su furia” y ellos la desarrollan desde el escenario.

Ambos, en teleconferencia de celular con el parlante abierto, confirmaron que no conocen la provincia por lo que las expectativas son grandes ante la llegada a las dos ciudades sanluiseñas.

“Somos monologuistas que contamos lo que nos da furia en la vida y después leemos los papelitos de la gente y hacemos humor con eso”, adelantó Naty y agregó que en la parte de los papelitos hay mucha identificación “porque la gente termina teniendo los mismos enojos”, que van de cosas triviales a temas sexuales.

“Pero nos adaptamos al público, al margen de nuestros monólogos”, tranquilizó la joven actriz, que estudió teatro y se dedicó a las "obras serias" aunque siempre le gustó el humor. "Paralelamente me dedicaba a las dos cosas, ahora estoy abocada al humor porque me gusta mucho hacer reír a la gente” dijo y coronó su afirmación con una fuerte risotada.

A su lado, tanto en el escenario como en la vida, está su pareja, "Tato", al frente de “La Furia” desde el principio, en las seis temporadas que llevan. De esas, dos fueron con Naty, quien hacía la producción y los reemplazos. “Cuando mi compañero se fue, ella entró. La agarró en el mejor momento de popularidad y convocatoria de la obra”, confesó el humorista.

Broda destacó que hay diferencias en actuar con hombres y ahora en una pareja mixta pero sólo porque “los cómicos son distintos, cada uno tiene su material, su estilo y su impronta, pero el show conserva su estructura”.

Sobre esta doble visita, "Tato" aseguró que tienen muchas ganas de pisar San Luis. “Nos gusta mucho ir a diferentes ciudades y provincias, conocer a la gente, ver con qué nos encontramos y de qué se ríen. Eso te abre todo un panorama de lo que es el humor”.

Aunque desde el nombre pareciera un tema fuerte, el temple cambia la perspectiva. Natalia recalcó que existen un montón de cosas que dan furia en la vida. “Lo que vemos del show es que a la gente le gusta y expulsa todo lo que tiene adentro porque se aprovechan del anonimato que dan los papelitos”.

Muchos de sus seguidores en las redes sociales saben de qué van los temas y llevan sus papelitos preparados. Lo hacen también porque saben que la dupla después de la función se lleva los reclamos más originales, para subirlos a la web.

Tanto llamó la atención el formato, que una socióloga e investigadora de mercado los contactó porque le resultó una investigación interesante para conocer qué le molesta a la sociedad. “Como llevamos un montón de gente era una encuesta muy interesante para hacer”, simplificó la comediante.

Serán dos noches muy divertidas, prometieron a dúo desde el parlante del teléfono, sobre todo porque además de conocer una provincia nueva, quieren saber que van a escribir los puntanos a modo de queja.

"La Furia stand up"

Día: mañana

Hora: 22:00

Lugar: Morrison bar, Villa Mercedes

Día: viernes

Hora: 22:00

Lugar: All Right Bar, Av. Illia 172

Entrada: 150 pesos