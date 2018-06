Cambios de la mano de nuevas miradas

Para algunos se trata de una sobreactuación de una coyuntura particular, para otros es el resultado lógico de una lucha por la igualdad de derechos; lo concreto es que el concurso “Miss América” anunció la eliminación de los desfiles en traje de baño y dijo que no juzgará más la apariencia física de las concursantes, en medio del movimiento #MeToo que cuestiona el anacronismo de este tipo de eventos.

El #MeToo, nacido del escándalo desatado por más de un centenar de acusaciones de acoso, agresión sexual o violación contra el ex productor de Hollywood Harvey Weinstein, ha derribado a decenas de hombres poderosos de varias industrias y provocado una reflexión mundial sobre el sexismo y el acoso sexual en el trabajo.

Impulsado por mujeres (agredidas o no) desde cada rincón del planeta, el movimiento logró convertirse no sólo en una tendencia, sino que además obligó a cambiar el enfoque sobre centenares de actividades que propiciaban, por acción u omisión, la violencia de género.

Sostenido asimismo por la notoriedad que brindan las redes sociales en lograr la inmediatez de la información, #MeToo se ha vuelto un “alerta roja”, en cada sector en el que la participación femenina adquiere una mayor relevancia, como el “glamoroso” mundo de los concursos de belleza. A partir de la próxima edición del concurso, en setiembre, “los trajes de baño serán eliminados”, anunció la organización en un comunicado.

En lugar de realizar ese desfile que representaba un 10% de la nota final, cada una de las 51 concursantes participará en una sesión interactiva con los jueces donde dialogará sobre sus logros y metas y “cómo usará sus talentos, su pasión y ambición para desempeñar el trabajo de Miss América”.

Las competidoras tampoco concursarán más en trajes de noche, una instancia que representaba un 15% de la nota final, y podrán vestirse con la ropa que les parezca más cómoda y exprese su personalidad.

Precisamente, el anuncio de Gretchen Carlson, presidenta del directorio de Miss América, reafirma el nuevo enfoque: “Ya no somos un concurso de belleza”, dijo. Ella misma fue ganadora del título en 1989, pero al anunciar la noticia, puso especial énfasis en aclarar: “Somos una competición”. “Hemos escuchado a muchas jovencitas que dicen, ‘Nos encantaría ser parte de vuestro programa, pero no queremos estar ahí en traje de baño y tacos altos. Por estas razones ya no tendremos eso”, dijo Carlson.

“¿Quién no quiere sentirse empoderada, aprender sobre liderazgo y pagar la universidad y poder mostrar al mundo quién eres como persona desde dentro de tu alma?”, reflexionó. “Eso es lo que estaremos juzgando ahora”.

Carlson es una feroz defensora del #MeToo y una ex presentadora de Fox News, que alcanzó en 2016 un acuerdo amistoso con esa cadena tras denunciar haber sido acosada sexualmente por Roger Ailes, el presidente del canal que renunció tras varias denuncias en su contra.

Tras su demanda, dijo Carlson, “miles de mujeres se sintieron inspiradas y supieron que podían ponerse de pie y hablar y que sus voces serían escuchadas”. Tiempo después Carlson fue designada al frente de la Organización Miss América tras la partida forzada de Sam Haskell a fines de 2017.

Una investigación del “Huffington Post” difundió varios correos electrónicos de Haskell donde se burlaba de la apariencia, el intelecto y la vida sexual de las concursantes, sobre todo de la ganadora de 2013 Mallory Hagan, pero también de Carlson.

Miss América, que cumplirá 100 años en 2021, será transmitido por ABC desde Atlantic City, Nueva Jersey, el 9 de septiembre. Aunque la tradición es uno de los límites más difíciles de derrumbar cuando se pretenden cambiar las cosas; tarde o temprano aparecen nuevas miradas, ocurren los cambios, y los derechos toman un respiro.