Medirán el desempeño económico de las intendencias comisionadas

El Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto presentó ayer en Terrazas del Portezuelo el "índice de desempeño municipal", un indicador que evaluará "la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, comparando el desarrollo de gestiones año a año", según el documento que acercó la cartera a los intendentes comisionados y funcionarios de 29 localidades en la reunión de presentación. Básicamente consiste en la evaluación por parte del Ministerio que tiene a cargo Eduardo Mones Ruiz de la transparencia económica de cada administración, en cuanto a presentación de cuentas de inversión, proyectos de presupuesto y de ley impositiva, balances trimestrales y otros informes económicos de las intendencias como así también de asegurar el acceso a la información pública y un ordenamiento de las leyes vigentes en cada localidad.

En el encuentro participaron representantes de Alto Pelado, Desaguadero, Alto Pencoso, Balde, Beasley, Zanjitas, El Volcán, Lavaisse, Juan Jorba, Nueva Galia, Arizona, Bagual, Batavia, El Trapiche, Estancia Grande, La Calera, Cortaderas, San Pablo, Villa del Carmen, Papagayos, Talita, La Lomita, Los Molles, Villa de Praga, Las Chacras, Las Lagunas, La Vertiente, Las Aguadas y Carpinteria. Además del ministro, el jefe de Programa de Asuntos Municipales Guillermo Alaniz asistió, en compañía de su equipo técnico.

La "valoración" de los municipios se hará en dos etapas. La primera será publicada el 15 de agosto, tendrá puntajes mínimos de 35,75 y máximos de 100 y la segunda el 15 de febrero, con puntajes de 50 a 100. En ambas se puntuará la presentación trimestral del balance económico y financiero del municipio; las cuentas de inversión del ejercicio anterior; el registro de proveedores y contratistas municipales; del presupuesto y cálculo de recursos; el inventario general y la presentación y aprobación del proyecto de ordenanza impositiva y la accesibilidad a la información pública. En la última además se tomará en cuenta el ordenamiento legal, es decir la organización de ordenanzas vigentes. Además en esta segunda etapa podrán agregarse otras variables. El proyecto fue una de las iniciativas planteadas por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, en su discurso de apertura de sesiones legislativas.

"Tenemos una visión positiva del índice, que con esto aceitemos lo que tengamos que aceitar para que todos los intendentes comisionados den cumplimiento a las leyes vigentes y vamos a tener la predisposición para acompañar a cada uno de los comisionados, sin perder nuestra responsabilidad de contralor", afirmó Alaniz ante los jefes comunales, quien les indicó que en el mes de julio habrá una ronda de capacitación para que puedan elaborar el proyecto de presupuesto 2019.

El jefe dio detalles de algunos de los puntos que se van a evaluar. "Tenemos que hacer que las transiciones (de gestión) sean las correctas", justificó sobre el pedido de inventarios, mientras que el acceso a la información es principalmente para "el ciudadano". También recordó que los balances deberán presentarse "en tiempo y forma".

"El índice tiene tres ejes: el fortalecimiento institucional, administrativo y jurídico. Y también aprovechar a San Luis, una provincia digital, para la utilización y empleamiento de la información", afirmó Alaniz, en diálogo con El Diario. Sobre la segunda etapa, dijo que podrían entrar como variables el acompañamiento de políticas provinciales y el destino de obras públicas.

El Programa ya está encargado de controlar la presentación de informes y presupuestos exigidos por ley por parte de las intendencias, ya que estas no poseen Concejo Deliberante, al no llegar al mínimo poblacional establecido por la Constitución Provincial, de 1.500 habitantes. Vale la pena aclarar que las intendencias de El Trapiche, Carpintería y El Volcán tendrán órgano legislativo, pero recién a partir de 2019 en las próximas elecciones, por lo que continúan bajo la categoría de "comisionadas". "La diferencia es que semestralmente se va a publicar este índice, se va a dar a conocer, quienes cumplieron y quienes no. La meta es reforzar la transparencia", aclaró. "Nos va a servir como diagnóstico, para saber quienes cumplen y quienes no y nos va a dar la posibilidad de planificar acciones", concluyó.

"Muchos recordarán que antes existió el ranking de Intendentes Comisionados, que es lo que encontramos en su momento para tratar de lograr esta eficiencia y cumplimiento de las normas y que el Tribunal de Cuentas nos reclamaba mucho. Pensamos en hacer una nueva versión tendiente a solucionar los problemas, a ayudar a los intendentes comisionados, delegados del Gobernador de la Provincia", agregó el Ministro Mones Ruiz. "Lo que hace esto es ordenarnos respecto a un montón de presentaciones establecidas por ley, que estipula plazos perentorios y que a veces complican la relación (con las intendencias). Este índice es el cumplimiento de las obligaciones formales por ley, con una segunda etapa que tiene que ver con el análisis de la eficiencia, información pública y digestos municipales. Y la ley de continuidad de gestión implica que un nuevo intendente llegue a un municipio ordenado y transparente", dijo por último.