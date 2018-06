Los choferes de taxis afirman que los viajes cayeron un 20 por ciento

La suba del precio en los taxis, con una bajada de bandera que trepó a los $27,20, trajo un coletazo que pegó duro en el bolsillo de los mismos choferes. Pese a que podría ser un beneficio para el sector, el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Gastón Escudero, aseguró que "la demanda de viajes disminuyó en un 20% desde que se produjo el aumento en abril, de hecho siempre conlleva una gran pérdida económica para los peones por un tiempo determinado, hasta que más o menos se estabiliza".

Escudero explicó que "siempre tenemos el mismo problema, cuando aumenta la tarifa disminuye el consumo, pero en este caso el incremento era necesario acorde con los precios del mantenimiento de una unidad". Pero, aunque se acomode, advirtió que hay muchos taxis en San Luis capital para la cantidad de habitantes.

"Un aumento genera que la patronal nos suba las tarifas de alquiler del auto. Si quiero seguir trabajando tengo que pagar más, a eso tenemos que sumar el costo de los combustibles, de las radiollamadas y hasta que se estabiliza un poco, tenemos que afrontar que la gente no utilice el servicio. Entonces es una pérdida económica sobre todo para la parte trabajadora, al empresariado no le importa si trabajás menos, ellos igual aumentan", expresó.

Consideró que la tarifa en San Luis es "muy alta. Ayer estuve en Mendoza y acá es más caro. Ellos tienen una plaza de 1.300 taxis, la misma cantidad que nosotros y es una ciudad más grande. La patronal reconoce que deberíamos tener entre 750 y 700 taxis, y hay el doble. Pero son ellos los que generan esa competencia, el empresariado debería sacar menos autos a la calle y así el sector sería más rentable".

El presidente de la Asociación de Titulares de Taxis, Jorge Fernández, manifestó que el incremento del 22% que recibieron en abril luego de que el Concejo Deliberante lo aprobara, "está atrasado. Desde que nos dieron ese aumento, tuvimos una suba muy fuerte en combustibles. Estamos muy por debajo, pero tenemos que pensar en la gente para no perjudicar a nadie. Queremos presentar una propuesta a las autoridades para que nos subsidien el gas, vamos a ver si podemos equilibrar de esa manera el desfase de precios, y no tener que cargar a los pasajeros con eso". Aseguró que lo presentarán en noviembre y que de no haber una respuesta favorable volverán a pedir un ajuste en los precios de los viajes.

"Creemos que estamos aproximadamente un 35% por debajo de lo que tendríamos que cobrar para estar bien. Todo sube, los seguros, los impuestos, entonces se hace muy difícil mantener el auto y a nuestras familias también", señaló. Afirmó que por mes, los dueños de taxis tienen de gasto, sólo de mantenimiento del auto, unos $15.000, según cómo trabaje el vehículo. Y que la recaudación ronda los $30.000.