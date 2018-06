La carne subió un 10% en tan solo una semana

Para comprar el asado de este domingo habrá que sumarle un 10% de incremento. Las vidrieras de las carnicerías puntanas se llenaron de carteles de ofertas para atraer consumidores. Los listados de precios se encuentran vacíos ya que por al aumento de esta semana han tenido que borrarlos. Mientras que se espera otra suba para los próximos días, los carniceros cantan los montos a los clientes que piden cada vez menos.

El Diario de la República hizo un relevamiento en las carnicerías "La Granja", "The Beef" y "San Fernando", ubicadas en el centro de la ciudad. De ese sondeo surgió que el aumento, que se empieza a sentir a nivel nacional, es de un 5% en algunos productos y alcanza hasta un 15% en carnes blandas, molida y el asado. Coincidieron en que el motivo principal fue la suba de la nafta. Mientras, aseguran que el cerdo y el pollo se mantienen con el mismo precio desde hace tres meses. Pablo Olivera, encargado de la carnicería "The Beef", informó: “Tenemos que aumentar los precios cada mes y medio. Nunca se mantienen y cuando suben, no bajan más. Esta semana se sintió mas e inclusive el proveedor dijo que nos preparemos para otro aumento. Si seguimos así no me quiero imaginar a fin de año cuánto va a salir”.



Si se compara el precio de la carne a valores de febrero de 2017, el incremento fue del 21,2% en el último año.





La nafta que tuvo un alza de un 5% en mayo y un 3% este mes es la responsable del aumento de la carne, según las carnicerías consultadas. “Cuando aumenta el combustible, los proveedores se lo trasladan a la mercadería. Es cuestión de esperar unos días para que influya en el precio de la carne”, dijo Olivera. “Es culpa de la nafta”, ratificó el carnicero Alberto Ceja elevando la voz sobre el ruido de la cortadora mientras preparaba el pedido de una clienta que asintió al oír su respuesta. Sin embargo el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), Miguel Schiariti, explicó en medios nacionales que "el aumento de la carne fue provocado por problemas climáticos. Todo esto lo utilizan especuladores que quieren ganar plata ".

La estrategia de venta que más se ve en las vidrieras son los carteles amarillo chillón y letra naranja flúor que dicen oferta o combo. Se arma un surtido de cortes como puede ser 1 kilo de asado surtido, 1 kilo de morcilla y 1 kilo de salchicha parrillera a $300, por ejemplo. “A la gente ya no le alcanza la plata, buscan cada vez más las ofertas, si ven una promo con una variedad de carne molida, hamburguesa y milanesa, eso es lo que llevan, aunque no vinieran por esos cortes”, explicó Marta, encargada de "San Fernando", situado en Pedernera entre Rivadavia y Colón.

Con respecto a las ventas en lo que va del año, Nicolás Olivera, responsable de "La Granja", de Bolívar y Chacabuco, afirmó que “han bajado las ventas un 30%”. Su colega Ceja de "San Fernando" anticipó que “la gente todavía no lo nota mucho, pero ya lo va a hacer. Estamos subiendo los precios la mitad de lo que deberíamos, si es de un 10% nosotros lo aumentamos un 5%. Si no perdemos clientes, incluso ya han bajado un poco las ventas”. Pablo Olivera, de "The Beef", fue más categórico, dijo que mayo fue el mes más bajo en consumo.