Confirman un caso de Gripe A en el Instituto Aleluya

Un nuevo caso de Gripe A se confirmó este jueves en una escuela de San Luis. Esta vez, la alumna es una niña de nivel inicial del Instituto Aleluya. Así lo confirmó el jefe de Epidemiología, Rodrigo Verdugo. Esta es la tercera escuela donde se detecta la circulación de la influenza A, después de los casos registrados en el Lucio Lucero y en el Causay.

El funcionario de Salud informó que tomó conocimiento del caso el miércoles a última hora y que hoy se comunicó temprano con la escuela. En la misma, los directivos le confirmaron la inasistencia de la alumna y le dieron el contacto de la familia.

“Yo mismo me comunique con la mamá de la pequeña, quien me confirmó que ya le habían hecho los estudios en la parte privada, los cuales les habían arrojado un resultado positivo a la Influenza A, pero que no estaba tipificado para el H1N1”.

Verdugo agregó que la paciente evolucionaba bien del cuadro gripal, controlada por su médico de cabecera y con reposo ambulatorio.