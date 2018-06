Piden anular la designación docente de Riccardo

El diputado nacional de Cambiemos, José Riccardo, sigue vinculado con la Universidad Nacional de San Luis, de la que fue rector. Ahora lo ve como docente simple en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, tras un cambio de su carácter de dedicación exclusiva, aprobado por el Consejo Directivo de esa facultad. Para Eduardo Borkwoski, profesor de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, el cambio es nulo por no haber sido revisado por la Asesoría Jurídica de la universidad y también esencialmente por estar contemplada dentro de las incompatibilidades enumeradas por la UNSL para ocupar cargos docentes.

Debido a esto, el ex consejo superior presentó una impugnación por la designación al decano de la Facultad de Matemáticas, Fernando Bulnes, que preside el consejo que dio vía libre al pedido del legislador nacional. Pide la nulidad de la resolución y consultar si el legislador ha cobrado como profesor.

Borkwoski se amparó en la Ley de Procedimientos Administrativos. "Cualquier acto administrativo requiere sí o sí que haya un dictamen de Asesoría Jurídica. En la resolución final puede estar de acuerdo o no con el dictamen, no es vinculante. Pero de todas maneras debe pasar el expediente por Asesoría Jurídica y debe expedirse", explicó. "Sin ese dictamen, el acto administrativo es nulo", remarcó.

Riccardo pidió el 14 de diciembre del 2017 la "reducción" de dedicación exclusiva a simple del cargo docente que ocupaba, que implica menos horas cátedra y salario, según el expediente al que pudo acceder El Diario. En el mismo pedido solicita el cambio a simple por ser "compatible con la función que desempeño" y también informa que continuará en el proyecto de investigación "Simulación y Mecánica Estadística de Sistemas Complejos" dirigido por el doctor Antonio José Pastor.

En el mismo expediente se detalla que en su primer término como legislador, de 2013 a 2017 solicitó "licencia sin goce de haberes por usufructuar cargo de mayor jerarquía" y que lleva una antigüedad de 28 años como docente de la universidad puntana.

El 16 de febrero de 2018, el Consejo Departamental de Física avaló "la disminución de dedicación a simple del doctor Riccardo en su cargo de Profesor Titular Efectivo con funciones en el Departamento de Física". Luego, el 9 de marzo de este año, en sesión ordinaria del Consejo Directivo de esa misma facultad, se pidió a la Asesoría Legal de la UNSL "informe sobre causales de incompatibilidades".

Aquí es donde comenzaría la polémica. El 15 de marzo la Asesoría Legal, con firma de Néstor Nóbile, expresó que la facultad "debería indicar expresamente que la solicitud que se formula no afecta la debida satisfacción del servicio". Para Borkowski, esta solicitud nunca fue respondida, por lo que la asesoría no emitió dictamen.

El decano Bulnes, en contacto con El Diario, expresó que dicho pedido "no volvió" a la Asesoría, pero que en la sesión del Consejo Directivo en la que finalmente se aprobó la "reducción" del cargo de Riccardo, el 3 de abril, estuvo presente Nóbile y allí se determinó que estaba "todo correcto de acuerdo al marco normativo vigente" y que el Departamento de Física expresó que "sí estaba cubierta" la función docente.

Hay otro detalle no menor. Cuando Riccardo tenía licencia como docente exclusivo no percibía haberes. Sin embargo, ahora que está bajo la categoría de simple si percibe un salario, pero a su vez debe cumplir horas mínimas. Sin animarse a dar cifras precisas, Bulnes confirmó el pago.

A todo esto Borkowski también recordó que desde que es legislador nacional, Riccardo estaría inhabilitado de ejercer la docencia, citando la ordenanza 30 del 2008. Allí, en el artículo 7 expresa que será incompatible la docencia con "el desempeño de cargos en representación política, sean elegidos o no Legisladores, Ministros, Secretarios, Subsecretarios o cualquier otro cargo de esa naturaleza, que por disposición legal o que por la índole de la función, requiera una dedicación exclusiva".

"Soy docente hace 30 años en San Luis. La dedicación simple es claramente compatible, es mi derecho como profesor y lo quiero hacer porque mi raigambre es ser docente universitario. Dirijo una línea en un proyecto de investigación y lo cumplo efectivamente los lunes y viernes de la semana. Si alguien tiene diferencias tiene que recurrir a las vías legales pertinentes y dar el derecho de defenderse y no andar denunciando", afirmó Riccardo, en contacto telefónico con El Diario, quien a su vez detalló que se desempeña en el Instituto de Física Aplicada, en el campo de la materia condensada y en mecánica estadística de sistemas complejos. "Interrumpí por cuatro años (la docencia) porque era mi primer mandato. Me había ido de la docencia y quiero volver a colaborar. Es la mínima contribución que puedo hacer a la institución, no desvincularme", afirmó. "No cobró dos sueldos, cobrar dos sueldos sería por la misma cosa. Soy legislador nacional, tengo mi dieta y soy docente simple de una universidad, que es algo compatible. No tiene que ver una cosa con la otra", dijo el legislador, que calculó que cobrará entre 18 y 19 mil pesos por mes por su dedicación simple.