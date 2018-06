Del Potro no pudo con el rey del polvo de ladrillo

Juan Martín Del Potro no pudo meterse en la final de Roland Garros, ya que Rafael Nadal detuvo las ilusiones del argentino al derrotarlo en la semifinal por un contundente 6-4, 6-1 y 6-2. A pesar de la impotencia de la derrota, el tandilense ocupará el puesto número cuatro del ránking mundial de la ATP.

Haber llegado a una nueva semifinal de un Grand Slam es algo especial para "Delpo" tras todas las lesiones que sufrió en la muñeca. Y son buenos síntomas para lo que viene.

Nadal sacó la primera ventaja y se quedó con el primer set por 6-4, que se definió por pequeños errores. Porque ambos jugadores tuvieron más tiros ganadores que errores no forzados y este tipo de partidos se definen por detalles. El tandilense no aprovechó ninguna de las seis chances de quiebre que tuvo y el español no lo perdonó.

Nadal lo destrozó en el segundo y se lo llevó por 6-1. Después de haber perdido ese primer set, Del Potro se cayó y empezó a cometer muchos más errores no forzados (12) y menos tiros ganadores (5). El porcentaje de puntos ganados con el segundo saque bajó en un 60 por ciento. Porque en el primero ganó el 86% y en el segundo el 20%. Ya en el tercero, Delpo tenía la misión casi imposible de dar vuelta el partido. Nadal nunca había perdido un encuentro con ventaja de 2-0 en sets en Roland Garros. Lo cerró por 6/2.