Vecinos reclaman limpieza en un amplio basural clandestino

Hace cinco años, cuando las calles eran de tierra y circulaban unos pocos vehículos, sobre Amaro Galán y Centenario se formó un basural clandestino creado por algunos carros que volcaban escombros y desechos que juntaban en la calle. Actualmente es uno de los espacios de basura más grandes de la ciudad y los vecinos están molestos porque la superficie que ocupa es cada vez mayor y aseguran que todas las noches frenan autos y camionetas a arrojar bolsas y cajas con desperdicio. Desde el Municipio aclararon que hacen una limpieza semanal y a su vez están trabajando para terminar con este problema.

El terreno está hacia el norte mercedino, apegado a los barrios Eva Perón y Carlos Pellegrini. Alrededor de cinco cuadras están afectadas a la acumulación de basura, incluso también un pequeño canal de desagüe, que quedó cubierto de residuos. Por la zona habitan pocos vecinos, los cuales expresaron su preocupación por el avance de la situación y solicitaron a los responsables que acaben definitivamente con eso.

Alejandra Villegas habita a dos cuadras del basural, sobre la calle Carlos Pellegrini, y afirmó que la abundante basura les genera mucho fastidio. “Todos los días paso por ahí y el olor que hay es impresionante. Siempre vienen a limpiar, pero a la noche vemos como la gente tira basura. Y no son solamente los carros, también frenan autos y camionetas nuevas”, manifestó la mujer.

Los vecinos aseguran que el basural está creciendo debido a la cantidad de desechos que se van amontonando. “Cuando vienen a limpiar no se llevan la mugre, solamente la tiran para un costado con la máquina y eso no resuelve nada porque al otro día la calle está llena de basura otra vez”, señaló Laura Vargas, una residente de Amaro Galán al 2000. La propietaria agregó que para los que viven en esa cuadra, la basura es un problema permanente. “Por acá nunca pasó el camión recolector, nosotros tenemos que juntar todas las bolsas y después las llevamos hasta el barrio Eva Perón que por ahí sí la recogen”, confesó Vargas. El secretario de Servicios Públicos, Daniel Desoti, aseguró: “Como el asfalto se hizo hace poco, esa cuadra no estaba asignada al recorrido, pero ahora la vamos a incorporar”.

En cuanto al basural, reconoció que es uno de los más importantes que tienen y están buscando la manera de eliminarlo. “Realizamos limpiezas permanentes. Las cortinas de tierra que formamos a los costados nos ayudan a combatir este problema, pero todavía no logramos que la gente deje de tirar basura ahí”.

Federico Lobos, quien habita en Centenario al 1.500, a pocos metros de la zona afectada, comentó que muchas veces la gente tira animales muertos y el olor permanece por varios días. "A veces el olor entra dentro de mi casa, es insoportable. La Municipalidad debería venir a la noche a cuidar y van a ver como nadie tira más nada", sugirió.

Desoti detalló que en la ciudad solo quedan 7 basurales clandestinos y que de a poco los están eliminando. "Desde el 2011 descartamos ochenta gracias a la creación de los puntos verdes y el servicio de limpieza. Este es un sector complicado, pero ahora que hay iluminación vamos a poder resolverlo. Por ahora las cortinas de tierra fueron positivas para minimizar el problema", afirmó.