El Partido Justicialista designó una Comisión de Acción Política

El Congreso Nacional del Consejo Justicialista, encabezado por el gobernador de Formosa Gildo Insfrán, resolvió conformar una mesa de acción política integrada por 12 dirigentes, para reorganizar el partido con la mira puesta en las elecciones y enfrentar la intervención ordenada por la Justicia. La flamante Comisión de Acción política quedó conformada por Alberto Rodríguez Saá, Agustín Rossi, Rubén Marín, Gustavo Menéndez, Eduardo Wado de Pedro, Ginés González García, Fernando Espinoza, Silvina Frana, Cristina Álvarez Rodríguez, María Emilia Soria, Beatriz Rojkés de Alperovich y Estela Neder.

El encuentro se realizó en el microestadio de Ferrocarril Oeste, en el barrio porteño de Caballito, al que finalmente asistieron unos 620 representantes de todo el país, en medio de la crisis que atraviesa el partido a raíz de la intervención judicial decidida por la jueza Federal María Servini de Cubría. En un microestadio casi repleto, el titular del Congreso, Insfrán, y el presidente desplazado del Consejo Nacional del PJ, el sanjuanino José Luis Gioja, lograron la foto que tanto anhelaban, luego de haber reunido a más congresales de los citados, y con representación de todo el mapa federal a excepción de Salta y Córdoba.



Al finalizar las deliberaciones, el gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá, comentó a los periodistas que "este congreso demuestra lo que dijimos: hay 2019 y ahora además hay partido Justicialista". Sobre su trabajo dentro de la Comisión de Acción Política dijo que "todos los compañeros designados venimos de distintas corrientes del peronismo y esto hace que empecemos dentro de un clima maravilloso, con las puertas abiertas. Todos estamos predispuestos a buscar la unidad, a recuperar definitivamente este instrumento que es el partido y conformar al Justicialismo como el centro de un gran frente donde el único límite nuestro es el oficialismo de Macri".

Respecto de la actitud del interventor del partido, Luis Barrionuevo, designado por la jueza Servini de Cubría, de impugnar en la Justicia el congreso partidario, Alberto señaló que "nosotros le decimos a Barrionuevo que como amigo de Macri no puede ser interventor en el partido porque la ley así lo dice y porque no es ni ético, ni correcto. Por eso nos hemos pronunciado en este congreso".

Para finalizar destacó que se iba "contento, porque es un día hermoso, un día peronista. Y además porque hoy la militancia vino a decir nosotros somos el peronismo y no tienen por qué meterse los de afuera. Hay Partido Justicialista para el 2019".

También fueron de la partida los representantes del PJ bonaerense, capitaneado por Gustavo Menéndez (intendente de Merlo), otros componentes destacados del encuentro fueron las figuras del diputado nacional y ex intendente de La Matanza Fernando Espinoza y todo un plantel de intendentes del conurbano, entre ellos el jefe comunal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien tuvo un paso fugaz por Ferro y se retiró antes de que comenzara el acto.

Otras figuras que llegaron hasta Ferro fueron el diputado nacional Daniel Scioli, el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, el ex ministro de Salud durante la presidencia de Néstor Kirchner Ginés González García, el secretario general del gremio de canillitas Omar Plaini, el diputado por el Frente Renovador Facundo Moyano, el legislador provincial de Buenos Aires Fernando "Chino" Navarro y el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. Pero entre todos ellos sobresalió la participación de Felipe Solá, quien cada vez se aleja más del Frente Renovador de Sergio Masa y se acerca más al PJ, espacio desde el cual pretende ocupar alguna candidatura.

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires minimizó la posibilidad de que el gobierno nacional esté detrás de la intervención del PJ: "No creo que sea el Gobierno el responsable. Creo más bien que son algunos viejos dirigentes del peronismo que quieren volver a la vida institucional", afirmó. Y enseguida insistió en que para las elecciones del año próximo "hay que buscar a los compañeros que hoy no están acá porque al peronismo no le sobra nada".

Solá, quien días atrás reveló que tiene expectativas de ser candidato presidencial, ratificó que continúa en el bloque del Frente Renovador (FR) y negó divisiones en ese partido: "En este momento no estamos discutiendo porque el FR tiene una actitud muy opositora", y agregó: "No estamos discutiendo porque el único que ha dicho que quiere ser presidente soy yo. Después se verá".

Y el vicegobernador de Santiago del Estero, José Emilio Neder, consideró que "ya no importa si uno es kirchnerista, justicialista tradicional o massista" frente a la necesidad "urgente" de "construir una alternativa a este gobierno".