Denuncian a un hombre por acosar a un grupo de alumnos

Hola, mi amor, soy bisexual”. C.J. asegura que, con ese mensaje, el hombre que acosa a su hijo se puso en contacto con él a través de un grupo de WhatsApp. A esa presentación sin tapujos le seguía “directamente lo que él quería”, señaló. O sea lo que el acosador deseaba que el menor le hiciera y lo que él deseaba hacerle al chico. El mismo pedido valía para los otros seis alumnos de la Escuela Nº 69 “Maestra Olga Sarden”, del barrio Obras Sanitarias de Villa Mercedes, que completaban el grupo “Mis juguetes”, creado por el hombre. Al menos, eso fue lo que denunciaron los padres de esos estudiantes, que no pueden creer que el supuesto pervertido que acosó y amenazó a sus hijos siga libre, pese a haber sido identificado por todas las víctimas.

El hombre que hostiga a los menores tiene 20 años, afirman los denunciantes. Trabaja para una empresa que se encarga de la limpieza y el mantenimiento de espacios públicos, dijo una fuente policial, pero eso no les consta a los padres de los estudiantes del segundo año de la secundaria. “No sabemos si trabaja o si simula hacerlo para vigilar a los chicos”, comentaron.

El martes, tras asentar la denuncia en la Comisaría 30ª, a pedido de los padres, la Policía hizo un primer intento por aprehender al sospechoso. “Hicimos que lo citara a mi hijo el martes, a la noche, en la escuela”, contó C.J. “Voy a ir yo y cuatro amigos”, le habría escrito por WhatsApp el acosador.

El sospechoso fue junto a otros dos jóvenes, pero en cuanto advirtió que C.J. estaba sentada en la plaza que hay frente a la escuela escapó. “Ésa es la madre. Rajemos”, les habría gritado a los otros y escapó, contó la mujer.

Lo atraparon al día siguiente, al mediodía. “Otra nena que va al colegio y lo ubica lo vio y les avisó a los padres, y ellos a la Policía. Hasta balazos tuvieron que tirar para pararlo”, relató.

Ayer, a las tres de la tarde, los padres de los siete chicos y de otros alumnos se reunieron en la puerta del establecimiento. Estaban indignados. “Nos hicieron creer que nuestros hijos estaban bien porque ese tipo estaba en un calabozo. Hoy una de las nenas lo vio (al sospechoso) en la esquina de la escuela”, dijo C.J. Según les informó después su abogado, Ariel Becerra, que había hablado más temprano con el juez Contravencional y Correccional Santiago Ortiz, el joven al que apuntan fue liberado el mismo día que lo capturaron.

“Tuvimos a una persona demorada porque los papás dicen que los chicos les contaron que había alguien en la placita (frente a la escuela), que los miraba. Pero no se ha podido establecer que sea el de los mensajes”, aclaró el informante policial. Ese joven “ni siquiera estaba en actitud sospechosa”, subrayó, los alumnos lo señalaron porque “desde la plaza los observaba a través de la ventana del curso, mientras trabajaba con un soplahojas. Nada más”.

Para los denunciantes no hay dudas de que ese muchacho que limpiaba las hojas es el que acosa a los niños. Y lo saben porque en una ocasión el hijo de C.J. le envió un mensaje cuando el sospechoso estaba sentado en el cordón de la vereda de esa plaza y le preguntó “¿Sos vos el que está vestido de negro?”. “Y él le contestó que sí y después le escribió que mirara lo que estaba haciendo”, es decir otra de sus tantas obscenidades, afirmó la madre.

Según pudieron saber los padres, los acosos comenzaron hace un mes. Hace una semana y media, C.J. notó que algo raro le sucedía a su nene, narró. Se puso agresivo. No quería salir. Cuando llegaba la hora de ir al entrenamiento de fútbol le venía el sueño, pero era peor cuando tenía que ir a la escuela: decía que le dolía la panza y se largaba a llorar. “Como yo lo conozco y sé que me estaba mintiendo, lo llevaba de todas formas”, dijo la mujer.

El lunes, cansada de eso, la denunciante le propuso a su marido bombardear a su hijo con preguntas, hasta que les contara qué le pasaba. Lo hicieron después del almuerzo. El chico rompió en llanto. “Esto es lo que me pasa ¡Nos quieren violar!”, les gritó y les mostró el rosario de mensajes que el creador de “Mis juguetes” les había enviado a él y a sus compañeritos por WhatsApp.

“Los mensajes eran tremendos. Audios imitando tener relaciones sexuales. Videos de él masturbándose. Y lo que les decía, lo que les iba a hacer, lo que iba a dejar de hacerles y lo que quería que le hicieran”, recordó C.J.

El que les escribía a veces afirmaba llamarse Mark, otras Carlos o Miguel. Una vez les dijo que había conseguido sus números de teléfono porque uno de los chicos se los había dado y, en otra oportunidad, porque los halló escritos en “un papelito, afuera de la escuela”. Les aclaró también que la foto de perfil que tenía era de su hijo: una criatura con anteojos. “Cada vez que los chicos lo bloqueaban, él no sé cómo hacía pero volvía a agregarlos”, comentó otro padre. Y siempre se contactaba desde números de teléfono diferentes, algunos con prefijo de Córdoba y otros con prefijo de Florida, Estados Unidos.