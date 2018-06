Romper nuestros techos invisibles

¿Tu hablar es propio de alguien que se da por vencido fácilmente o de alguien que persigue el éxito incansablemente? Alguien dijo que no se podía ir a la luna pero el hombre llegó a la luna. Alguien dijo que no se podía hacer un puente colgante con alambres y se hicieron varios puentes así. Alguien dijo que no se podía hacer un túnel de un país a otro, pero se construyó un túnel subterráneo que une países. Siempre hay alguien que dice que no se puede, pero también alguien que dice: “¡Lo vamos a lograr!”.

Estas son algunas frases típicas del que se siente derrotado:

• No podemos hacerlo.

• Nunca nadie lo hizo antes.

• Todo me sale mal.

• Es injusto (levanta la bandera de la justicia).

• A mí, nadie me quiere.

• Lo intento pero no puedo.

• Las cosas nunca cambiarán.

20 y 30 años en los Estados Unidos como sentían su futuro y el 90% de ellos dijo que lo sentían con ansiedad y con miedo. Ese es el lenguaje de la derrota pero, si nosotros queremos ver sueños cumplidos, tenemos que aprender a pensar, hablar y sentir el éxito. Por eso, cada vez que llegamos a una dificultad, a un riesgo, no es el momento de huir sino de fortalecernos y decir: “Si llegué hasta acá, seguro voy a llegar hasta allá”.

¿Cómo se comporta un triunfador?

Expresa: “Esto es para mí"

Ese trabajo ya es tuyo. Ese aumento ya es tuyo. Esa carrera ya es tuya. Ese título de propiedad ya es tuyo. Ese logro ya es tuyo. La gente que llega a la cima desarrolla la mente de posesión, de que aquello que sueñan alcanzar ya lo posee. Los seres humanos creamos nuestro mundo con nuestro hablar. Todo lo que estás viviendo hoy fue creado por tus palabras, tanto lo bueno que disfrutás como lo negativo que preferirías evitar. El sabio Salomón decía: “Una persona comerá del fruto de sus labios”. Por eso, jamás debería tomarse a la ligera lo que hablamos porque nuestros dichos construyen o destruyen nuestro mundo.

Tiene el poder de la decisión

Contamos con una segunda arma para llegar al éxito: el poder de la decisión. Todos poseemos un poder oculto que es nuestra capacidad de decidir. Cuando vos tomás una decisión, te comprometés con vos mismo, te hacés fiel a vos mismo. Hoy abunda la infidelidad en todos los ámbitos pero, cuando uno se hace fiel a sí mismo, es capaz de usar el poder del hablar y del decidir a su favor.

Rompe techos invisibles

¿Qué es la genialidad? Es hacer algo que nadie hizo, es romper un límite. Cuando vos rompés un techo invisible, sos un genio. En tu interior hay un espíritu de genialidad para hacer algo novedoso. Hagamos lo que hagamos, siempre llegamos a un techo. En esos casos, no hay que detenerse sino ¡romperlo! La genialidad consiste en romper el techo y decir: “Yo no me quedo acá porque este lugar ya lo conozco”.

¿Cómo rompemos un techo invisible? Creyendo en nosotros mismos, hablando palabras constructivas y tomando las mejores decisiones para avanzar un poco más cada día.