Intensa búsqueda de un buque que desapareció con nueve tripulantes

Un buque pesquero marplatense es intensamente buscado por Prefectura Naval luego de que perdiera contacto durante la noche del pasado viernes y tras haber emitido una señal de emergencia.

Se trata de la embarcación Rigel, que había zarpado el último martes del Puerto de Mar del Plata rumbo al sur para abocarse a la pesca de langostinos.

De acuerdo al portal Pescare, especializado en la industria pesquera, el último contacto que tuvo el barco con las autoridades fue alrededor de las 23:00 del viernes 8 de junio y minutos antes había emitido una señal de emergencia, por lo cual se activó un operativo de búsqueda tanto por mar como por aire.

En ese momento, el buque fresquero, que llevaba nueve tripulantes a bordo, se encontraba navegando por una zona ubicada al sur de Puerto Madryn cuando había fuertes vientos y olas de aproximadamente 5 metros de altura.

El Rigel, con asiento en el Puerto de Mar del Plata, tiene 28 metros de eslora y 6 metros de manga y es capitaneado por Cayetano "Toti" Taliercio, uno de sus dueños.

Del operativo de búsqueda participan guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, aviones, helicópteros y barcos comerciales que se encontraban en el área.

Según precisó el jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura, Carlos Alfredo Villarreal, en horas de la noche del viernes "se disparó una alarma, una radio baliza localizadora que se activa cuando los buques están en emergencia", cuando la embarcación estaba a 111 millas náuticas de la ciudad chubutense de Rawson.

En declaraciones a TN, el uniformado informó que el radio de búsqueda es "de más de 50 millas náuticas".

"Estamos abocados con todos los esfuerzos y recursos humanos de la Prefectura", añadió Villarreal.

"Me enteré a las 10. Daniel, mi marido, iba ahí. No me dicen con exactitud si el barco se hundió o no. Nadie me da información. Él se fue el martes a la noche", contó Julieta, esposa de uno de los tripulantes.

"Siempre me decía que estaban muy mal los barcos, tenía miedo de que pasara algo. Si no se rompía una cosa, se rompía otra", agregó la mujer.

NA