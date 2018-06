La novedad de un muy viejo plan

Para comprender la situación económica es imprescindible ponerla en contexto. Se puede dar mucha información, quizás con alguna subjetividad. Se puede hablar de inflación, de endeudamiento, de pobreza, de cierre de fábricas, y de tantas otras variables. Se puede, de un modo objetivo, decir que el 2 de enero de 2018 el dólar cotizaba 18,65. El viernes cerró aproximadamente en 26 pesos. Y es imprescindible recordar que en su campaña electoral, el actual primer mandatario prometió no devaluar la moneda.

Luego del anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), (un préstamo de 50.000 millones de dólares, además de otros 5.000 millones de organismos internacionales) el gobierno nacional avanzará en el recorte, nada gradual, del gasto público. Habrá un fuerte ajuste en el Estado nacional, en las provincias y por último definirá diferimientos de rebajas de impuestos programadas en cada sector para sostener los ingresos. Queda claro que esas rebajas ya se concedieron. Fueron prioridad y claramente no surtieron el efecto esperado.

Por si no se comprende, y para no abandonar la objetividad, las publicaciones más afines al actual gobierno, sentenciaron. “El FMI será ahora un ordenador de la política económica. Para que lleguen los nuevos desembolsos -luego del que realizará el Fondo el 20 de este mes de US$15.000 millones-, el Gobierno deberá pasar auditorías a base de la programación macro consensuada con el Fondo. El ajuste interno comenzará por todos los ministerios y organismos descentralizados (Anses, PAMI, INTA, INTI, Senasa, entre otros). Luego continuará con los gobernadores: evaluará cada situación y diseñará un recorte de gastos y de transferencias nacionales. Por último se convocará a empresarios y sindicatos para determinar la situación de cada sector y cada actividad, y diferir algunas rebajas impositivas que se habían anunciado, lo que le daría al Estado algo más de margen en materia de ingresos”.

Este es el mensaje: “No se salva casi nadie”. Y lo grave es la absoluta renuncia a cualquier atisbo de soberanía. El endeudamiento lleva al sometimiento. Todas las cuentas serán auditadas. Las instituciones de la república no podrán decidir y ejecutar de un modo autónomo. Deberán someterse a la auditoría externa de quien prestó el dinero. Y no será ni para obras, ni para infraestructura, ni para desarrollo, ni para crecimiento. Será para seguir en un oscuro y perverso financiamiento. Seguirá siendo “una deuda odiosa”. Además de vergonzante.

Si no se comprendieron bien las históricas políticas de gestión y administración de San Luis, estas instancias sirven para algunas aclaraciones muy útiles. He aquí la razón de no endeudarse. La provincia jamás renuncia a la soberanía que le otorgan la Constitución y las leyes. Nunca aceptó auditorías impropias de estados libres. De Provincias fundadoras de la Nación.

Si no firmó el famoso Pacto Fiscal, ahora se entiende el porqué. Y el acuerdo que se viene es mucho más oprobioso que el anterior. Daña y recorta todas las posibilidades y las atribuciones de las provincias. Y muchos gobernadores ya están siendo apalabrados para el sometimiento. Para cumplir con el Fondo.

Daña la inteligencia la repetición sistemática de procedimientos que llevaron al país a la ruina. Incluso con los mismos protagonistas. Con otro maquillaje. Cuesta comprender una accionar tan adolescente. Y estará en la responsabilidad de cada dirigente, de cada gobernante lo que se acuerde y lo que se firme. Y estará la responsabilidad de cada legislador. Que nadie se haga el sorprendido, ni espere recetas mágicas. Y si ese es el plan estratégico de la alianza gobernante, menuda tarea le cabe a la oposición. Y no es momento de tibios, ni de caretas mediáticas. Los ciudadanos adultos contemplan azorados la reiteración de políticas que resultaron nefastas en el pasado reciente. Creer que son factibles otros resultados, o es de ingenuos o de irresponsables. Y la ingenuidad no está contemplada en la función pública.

Área de archivos adjuntos